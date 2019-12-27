Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон. Прогноз: Последний Император сделает всё быстро

29 декабря в главном бою Bellator 237 в Японии сразятся россиянин Фёдор Емельяненко (38-6-1) и американец Куинтон Джексон (37-13-0). Начало боя — примерно в 08:00 мск. Букмекеры отдают небольшое преимущество российскому бойцу: поставить на его победу предлагается с коэффициентом 1.70.

Фёдору уже 43 года со всеми вытекающими последствиями. Предыдущий бой он провёл 26 января, то есть ровно 11 месяцев назад. Тогда он быстро проиграл Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжёлом весе. Американец решил все вопросы за 35 секунд после серии ударов.



Понятно, что лучшее время осталось далеко позади, но окончательно завершать карьеру Последний Император не спешит, трёхлетняя пауза между 2012 и 2015 годами так и осталась единственной. Вполне вероятно, что он продолжит драться и после Джексона. Скорее всего, уже за пределами Японии.



До того поражения от Бейдера Емельяненко разобрался с Фрэнком Миром (на первой минуте) и Чейлом Соненом (на пятой), было это в четвертьфинале и полуфинале Гран-при Bellator соответственно. Оба поединка завершились в первом раунде. И тут начинается самое любопытное.



Семь из восьми предыдущих поединков россиянина закончились в первом раунде, а четыре из них вообще уложились в полторы минуты. Результат далеко не всегда был успешным (помимо Бейдера было ещё и быстрое поражение от Мэтта Митриона в Нью-Йорке), но тенденция очевидна.



Куинтон Джексон тоже может считаться полноценной легендой смешанных единоборств. Хотя в один ряд со своим ближайшим соперником, разумеется, не встанет. Рэмпейдж в своё время громко шумел в Pride, вот только с тех пор много воды утекло.



Американцу уже 41. Фёдор далёк от пика формы и сейчас выглядит гораздо скромнее своих лучших лет, но в ситуации с Джексоном всё ещё хуже. Он окончательно и бесповоротно потерял скорость, заметно прибавил в весе и, очевидно, не сможет похвастать хорошей функциональной готовностью.



Всё это намекает на то, что бой будет скоротечным и долго не продлится. ТМ 1,5 раунда за 2.30 смотрится замечательно. Больше того — любители авантюрных ставок могут проверить вариант “бой завершится на первой минуте”, коэффициент сумасшедший — 7.90.



Нужно отметить, что коэффициент на победу россиянина в последние недели заметно вырос: сперва она шла в районе 1.40, а теперь достигла отметки 1.70. Фёдор, конечно, выглядит предпочтительнее, но ударная мощь у Джексона никуда не делась, а потому терять концентрацию с ним нельзя.

Проверять ли победу Емельяненко за 1.70 — дело вкуса. Вообще, такой коэффициент кажется подарком, но проседание линии в пользу американца настораживает. Потому не будем мудрить и ограничимся выбором на быстрое завершение. Обоим бойцам за 40, выносливость и скорость уже не те. Вряд ли бой растянется.

Прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон

Семь из восьми предыдущих поединков россиянина завершились в первом раунде, а четыре из них вообще уложились в полторы минуты. Обоим бойцам за 40, выносливость и скорость уже не те. Джексон существенно потяжелел в последнее время. Вряд ли бой растянется.



Ставка: ТМ 1,5 раунда за 2.30.