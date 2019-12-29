«Лейкерс» — «Даллас». Прогноз: Дончич разберётся с Леброном и Дэвисом

30 декабря на паркете «Стэйплс-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» примет «Даллас Маверикс». Встреча начнётся в 5:30 мск. Эксперты отдают предпочтение калифорнийцам. Сделать ставку на команду Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.63. Победа Луки Дончича и компании оценивается аналитиками коэффициентом 2.44.

Прогноз матча «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс» (30.12.2019)

«Маверикс» и «Лейкерс» накануне добились побед и укрепили свои позиции в Западной конференции. «Даллас» с балансом 21-10 идёт на 4-й строчке, а «Лос-Анджелес» лидирует, имея в активе 25-7. Встреча пройдёт в «Стэйплс-центре», букмекеры отдают предпочтение хозяевам.



За вкусный коэффициент около 2.50 можно поставить на успех коллектива Рика Карлайла, ведь хозяева сейчас находятся не в лучшем состоянии и испытывают определённые проблемы. Но мы продолжим проверять личную статистику.

Обе команды находятся в максимально боевых составах. У «Далласа» готовы выйти на паркет все игрока ростера, «Лос-Анджелесу» не помогут Казинс и Хортон-Такер, но их появления на площадке никто и не ожидал. Если в пользу «Лейкерс» говорит преимущество своего паркета, то у «Маверикс» есть в запасе пара других козырей.



Добираться из Сан-Франциско, где «Даллас» играл с «Голден Стэйт», до «Стэйплс-центра» не так долго, как из Портленда, где накануне проводил матч «Лос-Анджелес». Кроме того, один лишь Дончич из баскетболистов «Маверикс» еле-еле перевалил за полчаса полученного времени, а у «Лейкерс» Леброн и Дэвис в сумме получили 72 минуты.



С коэффициентом 2.14 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал передач Дончича больше 9,5. Лука 13 раз в нынешнем сезоне преодолевал установленную планку, сыграв 26 полноценных матчей. Поединок с травмой на 2-й минуте мы учитывать не будем.



Уже одной математики достаточно, чтобы понять потенциальную выгоду от ставки: заходит в 50% случаев, а коэффициент выше двойки. «Лейкерс» и «Маверикс» уже встречались в нынешнем сезоне. Дело было также в «Стэйплс-центре», и тогда «Даллас» одержал убедительную победу, а Лука отдал 10 результативных передач.



«Лос-Анджелес» выглядит стилистически удобной командой для нападения Рика Карлайла. У «Лейкерс» на паркет выходят достаточно габаритные пятёрки. Калифорнийцы идут на 6-й строчке по очкам, пропущенным из краски, но «Далласу» это идеально подходит.



В упомянутой дуэли «Маверикс» больше половины от всех бросков с игры совершили с периметра. «Лейкерс» умеют защищаться на дуге, но рано или поздно количество перерастёт в качество. Заставлять Дэвиса покидать краску, врываться под кольцо визави Леброна – всё это обязательно воплотить в жизнь Рик Карлайл.



А что дальше? Магия Луки. У словенца лучший атакующий рейтинг в лиге (118,3) среди игроков, проводящих на паркете более 10 минут за матч. Дончич видит каждую оплошность в обороне противника и моментально готов отдать передачу открытому партнёру. Лидер «Маверикс» воспользуется усталостью дуэта Леброн – Дэвис и найдёт открытых товарищей. Если снайперы гостей не подведут, то ставка должна проходить.

Ставка на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс»

«Лейкерс» и «Маверикс» проведут второй матч за двое суток. У калифорнийцев в поединке с «Портлендом» 72 минуты в сумме отбегали Леброн и Дэвиса. С коэффициентом 2.14 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал передач Дончича больше 9.5. Лука преодолел планку в 13 из 26 случаях в нынешнем сезоне и отдал 10 ассистов в прошлой встрече с «Лос-Анджелесом».



Ставка: индивидуальный тотал Луки Дончича больше 9,5 передачи с коэффициентом 2.14.

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