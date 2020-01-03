Канада — Финляндия. Прогноз: соперник сборной России определится в нервной концовке

4 января в матче полуфинала молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная Канады в Остраве сыграет с Финляндией. Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу подопечных Дэйла Хантера в основное время можно с коэффициентом 1.61.

Анализ матча Канада U20 — Финляндия U20 (04.01.2020)

Четвертьфиналы сложились для соперников по-разному. Сборная Канады легко и непринуждённо выбила дух из Словакии, забросив шесть шайб и пропустив всего один раз. Да и то при счёте 6:0. Никаких шансов у соперников не было: «кленовые листья» отыграли пять минут в меньшинстве в дебюте, потом сразу же забили, а в дебюте второго периода сняли все вопросы.

Правда, тут нужно отметить, что речь идёт всего лишь о словаках. Это с отрывом самая слабая команда из числа тех, что пробились в четвертьфинал. В последние годы «рыцари татры» стремительно деградируют и превратились в полноценного середняка, который уступает по общему уровню Швейцарии.

Собственно, на МЧМ-2020 они еле-еле обыграли Казахстан (3:1). К 58-й минуте там было 1:1, а непосредственно по качеству хоккея разница между командами оказалась минимальной. Больше похвастать оказалось нечем. Пожалуй, Словакии сильно повезло с группой. Даже сборная Германии оставила более цельное и яркое впечатление.

Сила канадцев не вызывает никаких сомнений. Атака тут мощнейшая, большое число нападающих способно разобраться со среднестатистическим защитником на носовом платке и придумать гол на ровном месте. Пожалуй, их шансы на выход в финал действительно выше, чем у Финляндии. Вот только котировки букмекеров удивляют.

На проход североамериканцев дают 1.36, а на победу в основное время — 1.61. Они, конечно, хороши, но чтобы настолько? Даже в четвертьфинале словаки по ходу первого периода получали несколько отличных возможностей убежать «2-в-1» или «3-в-2». У них не получалось доводить такие ситуация до ума, но для финнов это хлеб.

Брака в средней зоне и потерь от чрезмерной уверенности в собственных силах у подопечных Дэйла Хантера достаточно. Соответственно они уязвимы к атакам с ходу. Это блистательно показал тот самый матч со сборной России (0:6), когда наши хоккеисты стабильно создавали противнику проблемы быстрыми переходами.

Финляндия, похоже, в любом возрасте и при любом тренере умеет караулить ошибки и выжимать из них максимум. Здесь нет никаких проблем с системностью, обученностью и трудолюбием. Тяжелейший четвертьфинал с США (1:0) — лучшее тому подтверждение: два удаления за 60 минут и хорошее движение помогли ограничить крепкую атаку американцев.

В итоге те бросали много, однако до убойных позиций добирались по большим праздникам. А всё остальное довершило большинство: в третьем периоде суоми реализовали лишнего, а дальше грамотно засушили игру. США давили, лезли вперёд, сняли вратаря, но в итоге сподобились всего на семь бросков в заключительной двадцатиминутке.

И последнее. Три предыдущие очные встречи Финляндии и Канады в плей-офф молодёжных чемпионатов мира закончились в пользу Суоми. 2:1 ОТ в четвертьфинале 2019 года, 6:5 в четвертьфинале 2016 года и 5:1 в полуфинале 2014 года. Оценивать финнов как какого-то унылого середняка с двумя-тремя сильными исполнителями немного странно.

На наш взгляд, в этой паре шансы примерно 55 на 45 в пользу сборной Канады. То есть играть по коэффициенту вполне себе можно, а дальше всё зависит от вашей склонности к риску. Итоговый проход Финляндии идёт за 3.32, классические Х2 — за 2.38, а П2 с форой (+1,5) — за 1.83. Выбирать есть из чего. Вряд ли финалист тут определится за 30-40 минут. Ждём нервную концовку.

Ставки на матч Канада U20 — Финляндия U20

На наш взгляд, в этой паре шансы примерно 55-45 в пользу сборной Канады. Букмекеры недооценивают Суоми, хотя три предыдущие очные встречи Финляндии и Канады в плей-офф молодёжных чемпионатов мира закончились в пользу европейцев. Сыграем по коэффициенту и возьмём Х2 за 2.38.

Ставка: Финляндия не проиграет за 2.38.