«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз: дерби в Кубке лиги выйдет на славу

7 января на стадионе «Олд Траффорд» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают «горожан» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Хосепа Гвардиолы в букмекерских конторах можно за 1.70. Победа коллектива Уле-Гуннара Сульшера оценивается аналитиками коэффициентом 4.86.

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (07.01.2020)

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» 4 января провели матчи 1/32 финала Кубка Англии, а уже 7 января вынуждены рубиться друг с другом в полуфинале Кубка английской лиги. Календарь на Туманном Альбионе не жалеет никого.

«Манчестер Сити» одолел «Порт Вэйл» со счётом 4:1. Гвардиола выпустил смешанный состав и дал отдых некоторых лидерам. График для «горожан» невероятно тяжёлый. Де Брёйне и компания проведут пятый матч за 12 дней.

«Манчестер Юнайтед» не смог пробиться в следующий раунд Кубка Англии с первой попытки, но у «красных дьяволов» и соперник был иного ранга. 0:0 в гостях с «Вулверхэмптоном» с учётом масштабной ротации — это приемлемый результат для команды Уле-Гуннара Сульшера.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити», что вполне логично. В распоряжении Гвардиолы куда более мастеровитый состав, длинная скамейка и преимущество в календаре. «Горожане» три матча подряд играли на своём стадионе и не покидали Манчестер.

«МЮ» с «Бёрнли», «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном» выступал на выезде. Чистая победа «Манчестер Сити» за 1.70 смотрится неплохо, но ставка выглядит опасно. Философия Гвардиолы идеально подходит футболу Сульшера. «Красные дьяволы» получат возможность замаскировать свои слабости (позиционное нападение) и проявить сильные стороны (молниеносные контратаки).

Как это может выглядеть, мы увидели месяц назад. 7 декабря «Манчестер Юнайтед» выиграл в дерби со счётом 2:1. С коэффициентом 1.71 напрашивается ставка на гол в исполнении обеих команд. История личных встреч и стилистические особенности соперников говорят о том, что номинальным гостям будет нелегко.

В четырёх из пяти последних очных противостояниях соперники по манчестерскому дерби поражали ворота друг друга. Сульшеру удобно играть с Гвардиолой. «МЮ» не нужно придумывать комбинационный футбол в средней линии. Достаточно отобрать мяч и провести атаку на скорости.

Для «Манчестер Сити» статус дерби, разумеется, важен, но сейчас «красные дьяволы» не представляют собой грозной силы. Так или иначе «горожане» сообразят хотя бы один гол практически наверняка. В атакующей группе у Гвардиолы собраны мастера фантастического уровня.

Потенциально худший расклад для нашей ставки — это первый гол со стороны номинальных гостей, но и здесь нет ничего страшного. В шести последних матчах «Манчестер Сити» открывал счёт и лишь раз на указанном промежутке сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

У «МЮ» два подряд матча без голов в 2020 году, что легко объяснимо. С «Вулверхэмптоном» Сульшер выпустил не основной состав, а в битве с «Арсеналом» «красным дьяволам» чуточку не хватило везения, да и соперник действовал осторожно. Ответный поединок состоится 29 января, но никто не будет в первой встрече играть на 0:0. «Манчестер Сити» постарается решить все вопросы сразу, а команде Сульшера пора прервать серию без результативных действий.

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

В манчестерском дерби мы сделаем ставку на гол в исполнении обеих команд с коэффициентом 1.71. Выбранный вариант проходил в четырёх из пяти последних матчей между «МЮ» и «горожанами». Гвардиола будет давить позиционным нападением, а Сульшер постарается использовать скорость своих форвардов на пространстве.

Ставка: обе забьют с коэффициентом 1.71.

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