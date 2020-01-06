«Спартак» — СКА. Прогноз: Кудашов наконец-то снимет проклятье Знарка

7 января в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в Москве встретится со СКА. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу подопечных Алексея Кудашова в основное время предлагается с коэффициентом 2.00.

Анализ матча «Спартак» — СКА (07.01.2020)

«Спартак» потерпел уже три поражения подряд, хотя нельзя сказать, что качество хоккея резко упало. Красно-белых внезапно накрыли проблемы с реализацией, из-за чего за 180+ минут им удалось отличиться всего дважды. Понятно, что с такой результативностью стабильно набирать очки сложно.

Красно-белые потеряли своего лучшего снайпера и бомбардира Артёма Фёдорова. Соответственно, пришлось затыкать дыру в составе и перетряхивать тройки, что отчасти и привело к голевой засухе. Но основная проблема — завершение. Моментов у москвичей вполне достаточно, только они никак не могут довести их до ума.

Сперва они уступили на выезде «Сочи» (0:1 ОТ), но это нормально. «Леопарды» — традиционно крайне неудобный соперник, стабильно отнимающий у «Спартака» очки. Игра получилась закрытой и абсолютно равной, всё решил один бросок. Его нанёс Сергей Шмелёв после быстрой передачи вратаря. Такое бывает.

А вот по двум оставшимся неудачам есть вопросы. С «Витязем» (2:3) подопечные Олега Знарка могли решать всё в дебюте второго периода, когда при счёте 2:1 имели несколько отличных выходов. Но пижонство и желание закатить шайбу в пустые ворота не позволили увеличить преимущество, а общая расслабленность и большое число удалений помогли противнику добиться победы.

Наконец, в воскресенье состоялось московское дерби с «Динамо» (0:3). Несмотря на разгромный счёт, в целом хоккей получился равным. В первом периоде преимуществом владели бело-голубые, а дальше спартаковцы перехватили инициативу и создали вполне достаточно, чтобы дотянуть до овертайма.

Несколько упущенных выходов «один в ноль», пара-тройка прекрасных спасений Ивана Бочарова, а также постоянная неточность в завершении — в итоге хозяева так и не смогли отличиться. «Спартак» отпустил конкурентов и обосновался на пятой строчке Запада, а сзади уже накатывает добавивший «Локомотив».

СКА пришёл в себя после ужасающего поражения в Хельсинки от «Йокерита» (0:6) и разгромил минское «Динамо» (4:1). Преимущество питерцев было огромным, хотя удивляться тут особенно нечему. Клуб из Беларуси отстаёт от зоны плей-офф на 18 очков, отпустил нескольких лидеров и просто доигрывает сезон безо всяких амбиций.

Две предыдущие очные встречи в нынешнем сезоне закончились в пользу «Спартака», обе — со счётом 3:2. Только в первом случае дело дошло до овертайма, а во втором красно-белые уложились в 60 минут. Теперь им предстоит сразиться в Москве. Интрига впечатляет.

Без лучшего бомбардира хозяева выглядят бледно, поэтому отталкиваться будем от гостей. Не ждём высокой результативности, поскольку у петербуржцев тоже есть проблемы с созиданием. Нам нравится аккуратный вариант Х2 + тотал меньше 5,5 шайбы за 1.94.

Ставки на матч «Спартак» — СКА

Две предыдущие очные встречи в нынешнем сезоне закончились в пользу «Спартака», обе — со счётом 3:2. Кудашову нужно снимать проклятье Знарка, третье поражение от бывшего тренера СКА за регулярку (да ещё и вскоре после 0:6 в Финляндии) вызовет вопросы. А Знарку пора закрывать неудачную серию. Ждём плотный и боевой хоккей.

Ставка: СКА не проиграет + тотал меньше 5,5 шайбы за 1.94.