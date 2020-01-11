ЦСКА — «Автомобилист». Прогноз: Капризов и Окулов подберут ключи к Коваржу

ЦСКА выиграл шесть предыдущих домашних матчей с уральцами в основное время.

12 января в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве встретится с «Автомобилистом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Игоря Никитина в основное время предлагается с коэффициентом 1.58.

Анализ матча ЦСКА — «Автомобилист» (12.01.2020)

Отрезок на рубеже 2019 и 2020 годов получился для ЦСКА замечательным. Одержано 11 побед в 13 последних матчах, а оба поражения получились вполне объяснимыми. Сперва речь шла о заключительной игре бэк-ту-бэка с мощным и мотивированным московским «Динамо». Хоккей получился равным, но череда ошибок и слабая реализация привели к разгрому (0:3).

Вторая неудача случилась уже в 2020 году, в Уфе. Там «армейцы» напрочь проспали первый период, получив три шайбы к исходу 17-й минуты. Подобное с ними происходит крайне редко. Потом много владели шайбой, вот только моменты создавали довольно натужно.

«Салават Юлаев» выстоял и заслуженно забрал два очка (4:2), хотя местами Юхи Метсоле пришлось неслабо потрудиться (32 сейва). На этом всё — в остальных случаях действующий обладатель Кубка Гагарина выигрывал, причём только один раз сделал это за пределами основного времени.

Уверенная поступь позволила сделать положение в турнирной таблице гораздо более комфортным. СКА совсем забарахлил и потерпел три поражения в четырёх поединках, отстав от лидера Западной конференции на шесть очков. «Динамо» находится в пяти баллах позади, но сыграло на два матча больше.

В общем, путь к первому месту на Западе открыт, достаточно только не допускать срывов и не терять стабильности. ЦСКА после неудачи в Уфе одержал две разгромные победы — пострадали московское «Динамо» (4:1) и «Куньлунь Ред Стар» (3:0). Теперь настал черёд принимать «Автомобилист», который нынче выглядит не лучшим образом.

В шести последних встречах уральцы одержали всего две победы, причём над довольно скромными соперниками – «Нефтехимиком» (3:0) и «Адмиралом» (5:2). Оба этих клуба на данный момент находятся за пределами зоны плей-офф. Несмотря на это, Дацюку с партнёрами удаётся удерживать четвёртую строчку Востока, поскольку конкуренты ещё нестабильнее.

Больше того — подопечные Андрея Мартемьянова ещё совсем недавно шли третьими, да и сейчас находятся в непосредственной близости от «Барыса». Но зацепить очки в Москве будет крайне сложно. Шесть последних домашних матчей с «Авто» ЦСКА выиграл в основное время.

Единственное преимущество гостей — лишний день отдыха, предыдущий поединок они провели 9 января. Во всём остальном ЦСКА смотрится предпочтительнее. Уральцы действуют крайне нестабильно и никак не могут выдать ровные 60 минут, а иначе победить красно-синих можно только при бесконечных озарениях вратаря.

Не будем мудрить и возьмём 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.73. ЦСКА свои три-четыре в последнее время забивает исправно, а гости наверняка смогут ответить хотя бы один раз усилиями звена легионеров. Можно даже подумать о П1 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.07.

Ставки на матч ЦСКА — «Автомобилист»

У гостей всего две победы в шести последних матчах, да и те над командами вне зоны плей-офф. «Армейцы» сейчас хороши, плюс статистика очных встреч выглядит крайне солидно: шесть последних домашних матчей с «Авто» ЦСКА выиграл в основное время. Шансы уральцев невелики.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 1.73.