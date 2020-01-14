«Тампа» — «Лос-Анджелес». Прогноз: Кучеров и Сергачёв начнут новую победную серию

15 января в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» в Тампе встретится с «Лос-Анджелес Кингз». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу «молний» в основное время можно с коэффициентом 1.50.

Анализ матча «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Лос-Анджелес Кингз» (15.01.2020)

«Тампа» долго брала разгон и изрядно барахлила на старте сезона, соря очками направо и налево. Но когда лучшему клубу прошлого регулярного чемпионата удалось набрать ход, мало не показалось никому. 10 побед подряд, причём все до единой — в основное время. Это выглядело по-настоящему мощно.

На упомянутом отрезке от Кучерова и партнёров отлетали все подряд. Бьющийся за место в плей-офф «Ванкувер» вытащил девять шайб, крепкая «Аризона» получила 0:4. Два «сухаря», ещё четыре раза соперники отличались лишь однажды. «Молнии» резко ускорились и вошли в топ-5 Восточной конференции.

В последнее время много выручал Андрей Василевский, который в предыдущие месяцы редко напоминал самого себя образца предыдущего сезона. Собственно, в этом и кроется значительная часть успеха: яркий хоккей «Лайтнинг» особенно хорош, когда полевые игроки уверены в надёжности тыла. Россиянин начал тащить — и дело пошло.

Правда, накануне победная серия всё же прервалась. Подопечные Джона Купера оступились в Ньюарке (1:3), но это дело житейское. Матчем с «Дэвилз» они заканчивали бэк-ту-бэк (до этого одержав трудовую победу над «Филадельфией»), а всего провели третий поединок за четыре дня. Понятно, что при таком графике накопилась определённая усталость.

На последнем рубеже против «Нью-Джерси» действовал Кёртис Макелинни. Получилось, прямо скажем, не лучшим образом: канадский бэкап пропустил две шайбы после 19 бросков. Плюс ещё одно взятие ворот отменили судьи, хотя у них имелись основания указать на центр площадки. «Тампа» не была хуже, но с реализацией совсем не задалось, да и свежести не хватало.

О полноценной паузе можно только мечтать, расписание вплоть до Матча звёзд НХЛ крайне плотное. Тем не менее «Лайтнинг» получили сутки отдыха и вернулись на свой лёд, где не проигрывали с середины декабря. В ворота вернётся Василевский, так что мы вправе ожидать совсем другой игры.

Благо что соперник более чем скромный. «Лос-Анджелес» в открытую сливает сезон и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. 40 очков в 47 матчах, низкая результативность, постоянные серии поражений и депрессивное настроение. Неудивительно, что победа хозяев идёт у букмекеров за скромнейшие 1.50.

Нынешние «Кингз» — чуть ли не идеальный оппонент для набивания статистики. Скорее всего, «молнии» постараются решить все вопросы максимально быстро, чтобы сэкономить силы. А дальше будут играть в своё удовольствие. В связи с этим проверим гол «Тампы» в первые 10 минут за 2.20, вариант помягче — П1 в первом периоде за 2.04.

Также возьмём ИТБ 0.5 очка Михаила Сергачёва за 2.20. Российский защитник большинство результативных действий совершает в родных стенах, а тут ещё и уровень соперника позволит часто подключаться вперёд и проводить основную часть смен в чужой зоне. Зацепить 1-2 балла ему вполне по силам.

Ставки на матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Лос-Анджелес Кингз»

«Лос-Анджелес» в открытую сливает сезон и занимает 14-е место на Западе. Это чуть ли не идеальный оппонент для набивания статистики. Скорее всего, «молнии» постараются решить все вопросы максимально быстро, чтобы сэкономить силы. А дальше будут играть в своё удовольствие. В связи с этим проверим гол «Тампы» в первые 10 минут за 2.20.

Ставка №1: гол «Тампы» в первые 10 минут за 2.20.

Ставка №2: ИТБ 0.5 очка Михаила Сергачёва за 2.20.