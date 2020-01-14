«Монако» — «ПСЖ». Прогноз: Головин снова разорвёт оборону парижан

15 января на стадионе «Луи II» в перенесённом матче 15-го тура французской Лиги 1 «Монако» примет «ПСЖ». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты считают парижан явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Неймара, Мбаппе и Икарди в букмекерских конторах можно за 1.50. Победа Александра Головина и компании оценивается аналитиками коэффициентом 5.60.

Прогноз матча «Монако» — «ПСЖ» (15.01.2020)

«Монако» и «ПСЖ» вынуждены встретиться друг с другом дважды за четыре дня, и дело вовсе не в каких-либо кубковых турнирах. Обе встречи относятся к Лиге 1. Поединок, запланированный на 1 декабря 2019 года, был перенесён из-за погодных условий на 15 января.

После 19 туров «ПСЖ» лидирует в Лиге 1. У парижан 46 баллов. У «Монако» в активе 29 очков и восьмая позиция. В случае победы в ближайшем поединке красно-белые догонят «Нант», располагающийся на четвёртой строчке.

Букмекеры считают фаворитом «ПСЖ», но котировки на успех парижан претерпели некоторые изменения в сравнении с прошлой встречей. Если на «Парк де Пренс» на победу коллектива Томаса Тухеля давали коэффициент около 1.25, то сейчас на гостей можно поставить за 1.50. Место проведения матча и яркая игра «Монако» оказали влияние на мнение аналитиков.

На наш взгляд, стоит рискнуть и проверить индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 с коэффициентом 2.35. Оборона «ПСЖ» остаётся с запасом лучшей в Лиге 1, однако мы увидели, что дело не в уровне защитных построений парижан. Коллектив Томаса Тухеля ужасен во время быстрых атак соперников, чему есть логичные объяснения.

Почему «ПСЖ» пропускает меньше всех в Лиге 1? Против парижан практически все оппоненты по внутреннему первенству выставляют автобус и не осмеливаются атаковать большими силами. Кроме того, в первой части сезона по разным причинам не играли звёздные форварды столичного клуба. Тухель имел возможность укрепить среднюю линию, чем великолепно пользовался.

Сейчас у «ПСЖ» есть здоровые Неймар, Мбаппе и Икарди, на лавке остаётся Кавани, а Ди Мария вынужден часто отрабатывать в обороне. Порой звёзды парижан ведут себя как пижоны и не возвращаются назад. Если Вератти и Гейе не успевают в зародыше накрыть атаку противника, то очередной голевой момента у ворот Наваса становится обычным делом.

«Монако» ещё в первом тайме поединка на «Парк де Пренс» мог отгрузить пятёрку действующему чемпиону. Головин разрывал оборону «ПСЖ» классными передачами и скоростными прорывами, а у форвардов красно-белых в нынешнем сезоне полный порядок с результативностью.

По системе «гол+пас» дуэт Бен-Йеддер — Слимани набрал больше очков, чем звёздная связка Мбаппе — Неймар. И это при том, что у «Монако» на 12 забитых мячей меньше, чем у «ПСЖ». Роберт Морено сыграл смело в гостях у фаворита, что принесло результат. Мы ожидаем увидеть от красно-белых столь же яркий футбол, в котором Головин и компания не меньше пары раз поразят ворота Кейлора Наваса.

Ставка на матч «Монако» — «ПСЖ»

«Монако» и «ПСЖ» встретятся второй раз за четыре дня. На «Парк де Пренс» команды сыграли вничью 3:3. С коэффициентом 2.35 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал красно-белых больше 1.5. Головин, Бен-Йеддер и Слимани находятся в потрясающей форме, а у парижан много игроков не отрабатывает в обороне.

Ставка: индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 с коэффициентом 2.35.

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