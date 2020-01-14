Постоянно слетают ставки на экспрессы из-за железных фаворитов? Тогда для вас есть вид ставки антиэкспресс, где вы ставите наоборот.

Антиэкспресс в ставках на спорт: что это значит, стратегии и примеры расчёта

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Антиэкспресс можно назвать инновацией в ставках на спорт, хотя он есть далеко не во всех букмекерских конторах. Большинство игроков всё ещё выбирает одинар, экспресс или систему. «Чемпионат» разобрал, что такое антиэкспресс в ставках, какова его стратегия, и понял плюсы и минусы.

Что такое антиэкспресс в ставках на спорт

Антиэкспресс — это вид ставки, противоположный экспрессу. В экспрессе для победы вам надо, чтобы выиграли все выборы в его составе. Напротив, антиэкспресс принесёт выигрыш, если хотя бы одно событие не зайдёт.



Вероятность прохода антиэкспресса рассчитывается по формуле:

(100% — вероятность выигрыша экспресса). Чем больше событий в экспрессе, тем меньше вероятность захода. Зато в таком случае повышается шанс выигрыша антиэкспресса.

Как ставить антиэкспресс

Сделать ставку антиэкспресс можно следующим образом:

Добавляете в купон исходы из разных матчей; Выбираете вид ставки «антиэкспресс»; Вводите сумму и подтверждаете оформление ставки.

Стратегия антиэкспресса в ставках на спорт

Антиэкспресс отлично подходит игрокам, у которых регулярно не проходит одна или две ставки в экспрессе.



Если в купоне антиэкспресса события с высокими коэффициентами, то прибыль по этому виду ставки будет минимальной. Чтобы антиэкспресс принёс солидную прибыль, вам нужны низкие коэффициенты.



Оптимальная стратегия — это брать победы грандов в национальных чемпионатах после матчей Лиги чемпионов. Например, после пятого тура Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Бавария» дома проиграла «Байеру», а «Ювентус» на своём поле не смог одолеть «Сассуоло».

Пример расчёта антиэкспресса

Представим, что вы поставили 1000 рублей на антиэкспресс из четырёх побед топ-клубов в матчах с аутсайдерами:

«Барселона» с коэффициентом 1.29

«Бавария» с коэффициентом 1.21

«Ливерпуль» с коэффициентом 1.33

«Манчестер Сити» с коэффициентом 1.30.

Коэффициент обычного экспресса составил бы: 1.29 х 1.21 х 1.33 х 1.30 = 2.698. Чтобы получить коэффициент антиэкспресса, сначала посчитайте вероятность прохода экспресса из этих событий: 1/2.698 x 100 = 37%. Затем посчитайте вероятность прохода антиэкспресса из тех же событий: 100% — 37% = 63%. Теперь переведите эту вероятность в коэффициент: 100% / 63% = 1.59. Только учтите, что у букмекера он будет ниже за счет маржи. В этом случае — 1.41. Контора подсчитывает коэффициент автоматически. Если хотя бы один из четырёх выбранных исходов не сыграет, то вы получите 1410 рублей, из них 410 рублей чистой прибыли.

Страховка антиэкспресса

Застраховать антиэкспресс можно, если события в его составе не происходят в одно время. Допустим, если в пяти встречах сыграли выбранные вами исходы, то перед началом заключительного поединка вам хватит времени сделать страховочную ставку и снизить потери.



Как это работает? Возьмем предыдущий пример антиэкспресса:

«Барселона» с коэффициентом 1.29

«Бавария» с коэффициентом 1.21

«Ливерпуль» с коэффициентом 1.33

«Манчестер Сити» с коэффициентом 1.30.

Коэффициент антиэкспресса составлял 1.41, а вы сделали ставку на сумму 1000 рублей. Если «Барселона», «Бавария» и «Ливерпуль» уже победили, то есть ваша ставка в одном шаге от провала, то вы можете поставить 1000 рублей с коэффициентом 1.30 на победу «Манчестер Сити».



Если «Манчестер Сити» не выиграет, то зайдёт антиэкспресс, и вы получите 1410 рублей (1000 х 1.41). При победе «Ман Сити» ваша выплата — 1300 рублей (1000 х 1.30) по одинару. К этому моменту вы поставили 2000 рублей, поэтому останетесь в минусе, но сократите потери.

Плюсы и минусы антиэкспресса

К достоинствам ставки вида антиэкспресс относятся:

Высокая вероятность прохода антиэкспресса при большом количестве событий;

Возможность поставить антиэкспрессом против переоцененных популярных событий.

Недостатки антиэкспресса перевешивают плюсы:

Повышенная маржа букмекера в коэффициенте;

Низкий коэффициент при большом количестве исходов.

Игроки редко рассматривают антиэкспресс в качестве долгосрочной стратегии в ставках на спорт. Антиэкспресс подойдет игрокам, у которых постоянно не заходит экспресс из-за одной ставки. На дистанции из-за высокой маржи букмекера выгоднее использовать другие виды ставок.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!