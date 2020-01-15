СКА — «Йокерит». Прогноз: Лехтеря и Ткачёв отомстят финнам за позорные 0:6

СКА начал 2020 год с жуткого поражения в Хельсинки. Пора отдать должок.

16 января в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге встретится с «Йокеритом». Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Алексея Кудашова в основное время предлагается с коэффициентом 1.90.

Анализ матча СКА — «Йокерит» (16.01.2020)

Очень похоже на то, что для СКА этот матч будет делом принципа, поскольку за «Йокеритом» числится неслабый должок. Речь? разумеется, о стартовом поединке 2020 года, в котором клуб из Санкт-Петербурга пропустил шесть шайб в Хельсинки, а сам в ответ не забил ничего.

Никакой интриги не вышло. Первый период получился равным, зато дальше преимущество «шутов» в движении выглядело громадным. Они полностью оставили за собой «конёк», выиграли огромное количество единоборств, а в нужный момент замечательно сработали в большинстве.

При счёте 0:3 у петербуржцев ещё имелись шансы зацепиться, но они умудрились получить три удаления за 200 секунд. Два из них оказались реализованы, после чего оставшиеся 20 минут превратились в формальность. Алексей Кудашов на пресс-конференции заметил, что при таком счёте на табло добавить особенно нечего.

С тех пор «армейцы» выиграли три матча из четырёх, все — сплошь у динамовцев. Пострадали два явных аутсайдера (5:1 с минчанами и 3:0 с рижанами), а также наевшееся московское «Динамо» (2:1 ОТ), которое проводило шестую встречу за девять суток.

Единственное поражение по привычке случилось от «Спартака» (1:3), ключик к Олегу Знарку новый тренерский штаб СКА до сих пор не подобрал. Тем не менее петербуржцы занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» догонит их в случае победы в основное время.

У финнов дела идут замечательно. В 2020 году они одержали пять побед из шести возможных. Правда, две предыдущие игры получились так себе. Для начала разгромное поражение на своём льду от «Северстали» (2:5), помешало огромное количество удалений.

Наконец, во вторник подопечные Лаури Лаури Марьямяки с трудом одолели «Витязь» (3:2). Силы соперников были абсолютно равны, но в третьем периоде при счёте 1:1 Евгений Артюхин получил «5+20». Гости успели дважды отличиться за пять минут численного преимущества и утащили два очка.

СКА из-за травм не сможет рассчитывать на Барабанова, Бурдасова и Аалтонена, дисквалификацию продолжит отбывать Плотников. Кадровые потери весомые, так что свой шанс наверняка снова получит молодёжь, а оставшихся в строю лидеров ожидает дополнительная нагрузка.

Не будем мудрить и проверим П1 с форой (-1.5) за 2.49. Мотивация простая: петербуржцы вряд ли будут испытывать проблемы с настроем после позорных 0:6 в Хельсинки, а «Йокерит» в двух последних матчах не убедил. Ждём от хозяев агрессивного дебюта и быстрой шайбы.

Ставки на матч СКА — «Йокерит»

Петербуржцы вряд ли будут испытывать проблемы с настроем после позорных 0:6 в Хельсинки, а «Йокерит» в двух последних матчах не убедил — разгромно уступил «Северстали» и едва-едва дожал «Витязь». Ждём от хозяев агрессивного дебюта и быстрого гола.

Ставка №1: победа СКА с форой (-1.5) за 2.49.

Ставка №2: гол в первые 10 минут за 2.02.