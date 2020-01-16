«Спортинг» — «Бенфика». Прогноз: берём коэффициент 3.00 в лиссабонском дерби

18 января в матче 17-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» в Лиссабоне встретится с «Бенфикой». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Бруну Лаже в основное время можно с коэффициентом 2.06. Успех «львов» оценён коэффициентом 3.50.

Анализ матча «Спортинг» — «Бенфика» (18.01.2020)

Лиссабонское дерби в последнее время поистрепалось, поскольку «Спортинг» опустился ниже привычного уровня. В прошлом году удалось не выпасть из «большой тройки», хотя «Брага» навязала серьёзную борьбу и заставила понервничать. Отрадой стал Кубок Португалии — там «львы» дошли до финала, уступив «Порту» лишь в серии пенальти (2:2, 4:5 пен).

Нынешний сезон, как и ожидалось, тоже получается сложным. Лиссабонцы победили в шести стартовых турах Примейры лишь дважды, зато потом постепенно набрали ход. В десяти предыдущих матчах внутреннего первенства одержано семь побед при трёх поражениях. Для борьбы за чемпионство не годится, но на место в топ-3 претендовать позволяет.

Собственно, единственной преградой на пути к третьему месту остался сенсационный «Фамаликан», который провалил ноябрь и декабрь, зато в 2020 году вновь начал побеждать. Сейчас новичок элитного дивизиона опережает «Спортинг» на одно очко. Все остальные позади — «Брага» в пяти очках, «Витория» и «Риу Аве» — в семи.

У «Бенфики» всё в полном порядке. Действующий чемпион Португалии оторвался от «Порту» на четыре очка, а говорить про других конкурентов даже не приходится. «Драконы» рады бы подобраться поближе, да только возможностей нет: у «орлов» аж 13 побед во внутреннем первенстве подряд.

Очную встречу в Лиссабоне «Порту» удалось забрать (2:0), но больше похвастать нечем. В оставшихся 15 турах подопечные Бруну Лаже неизменно побеждали. Фактически гостевой поединок со «Спортингом» — это лучшая возможность для осечки из всех возможных. Вторая очная встреча лидеров состоится только в феврале.

Словом, симпатии вице-чемпиона явно будут на стороне «Спортинга». Однако на деле разница между командами сейчас ощутима, что видно и по статистике очных встреч. В 10 последних поединках «Бенфика» уступила один-единственный раз (0:1 в ответной игре полуфинала минувшего Кубка Португалии).

Лиссабонцы наладили дела в атаке, а вот с обороной у них нынче огромные проблемы. Больше мяча за матч топ-клубы Примейры, как правило, не пропускают. А у «львов» уже 18 голов в 16 турах. Для сравнения, «Бенфика» получила в свои ворота лишь шесть мячей, а «Порту» — девять.

«Спортинг» сыграл на ноль лишь четыре раза из 16, причём во всех случаях ему противостояли клубы, которые на данный момент входят в шестёрку худших чемпионата Португалии. Говоря проще — аутсайдеры. У подопечных Жорже Силаша лишь два козыря — свой стадион и Бруну Фернандеш, который набрал отличную форму (и, похоже, скоро сменит команду).

В остальном «Бенфика» лучше. В августе «орлы» разгромили принципиального соперника со счётом 5:0 в матче за Суперкубок Португалии. Вероятность повторения такой головомойки, ясное дело, невысока, но рассчитывать на победу на классе гости вполне могут. Мы бы выбирали между лобовой победой «Бенфики» за 2.06 и П2 с форой (-1) за 3.00.

Ставки на матч «Спортинг» — «Бенфика»

У «Бенфики» 15 побед в 16 матчах чемпионата Португалии, а «Спортинг» продолжает переживать непростые времена и на данный момент не готов биться на равных с двумя лидерами. «Львы» сыграли на ноль в Примейре лишь четыре раза из 16, во всех случаях им противостояли аутсайдеры. На наш взгляд, гости забьют два-три мяча, чего должно хватить для успеха.

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1) за 3.00.