«Реал» — «Севилья». Прогноз: Зидан продлит чёрную серию красно-белых до 13 матчей

18 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в матче 20-го тура испанской Примеры «Реал Мадрид» примет «Севилью». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты считают «сливочных» фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Зинедина Зидана в букмекерских конторах можно за 1.65. Победа красно-белых оценивается аналитиками коэффициентом 4.74.

Прогноз матча «Реал Мадрид» — «Севилья» (18.01.2020)

«Реал» завоевал очередной трофей под руководством Зидана, несмотря на огромные кадровые проблемы. В битве за Суперкубок Испании «сливочные» не могли рассчитывать на Азара, Бензема, Асенсио и Бэйла. Теперь «королевский клуб» сосредоточен на выступлении во внутреннем первенстве, где из-за лучшей разницы мячей лидирует «Барселона».



«Севилья» отстаёт от двух сильнейших клубов Примеры на пять очков, в чём может винить только себя саму. У красно-белых лишь одна победа во внутреннем первенстве за четыре последних матча. Коллектив Хулена Лопитеги умудрился дома уступить «Вильярреалу», а ещё через три недели сыграть в родных стенах вничью с «Атлетиком».



Букмекеры считают фаворитом встречи «Реал», но коэффициент на мадридцев остаётся достаточно приличным. За 2.04 можно взять фору «-1» на хозяев. Победа «сливочных» с минимальным счётом принесёт нам возврат, а более крупный успех команды Зинедина Зидана гарантирует прибыль.



Последний на данный момент матч в Примере «Севилья» провела третьего января. Затем красно-белые сыграли одну встречу с командой из четвёртого по силе испанского дивизиона. Столь долгий простой без соревновательной практики высокого уровня может аукнуться коллективу Хулена Лопитеги.



«Реалу» пришлось в Суперкубке сражаться с «Валенcией» и «Атлетико». Пяти полученных дней отдыха для «сливочных» вполне достаточно, а радость от победы в турнире лишь ускорит процесс восстановления. Дополнительная практика заставит футболистов хозяев чувствовать себя в лучшем тонусе на фоне соперника.



Последний раз «Севилья» набирала очки на «Сантьяго Бернабеу» в сезоне-2008/2009. Красно-белые не побеждали «Реал» в гостях уже более 11 лет. А самое удивительное — на указанном промежутке даже ни одной ничьи не зафиксировано. «Сливочные» в любом составе каждый год разбираются с одним из сильнейших клубов Испании при поддержке родных фанатов.

За последние 11 лет разница мячей на «Сантьяго Бернабеу» в матчах «Реал» — «Севилья» устрашающая, 45:8. Сложно сказать, есть ли у красно-белых какой-то комплекс игры на великом стадионе, но прямо сейчас коллектив Хулена Лопитеги не демонстрирует ничего выдающегося. «Сливочные» постараются продолжить победную поступь. Вопрос заключается лишь в итоговом счёте.

Ставка на матч «Реал Мадрид» — «Севилья»

За последние 12 матчей на «Сантьяго Бернабеу» против «Реала» у «Севильи» 12 поражений с разницей в счёте 8:45. С коэффициентом 2.04 мы поставим на «сливочных» с форой «-1». Команда



Зидана испытывает положительные эмоции от победы в Суперкубке Испании, а красно-белые уже давненько не соперничали с коллективами высокого уровня.



Ставка: победа «Реала» с форой «-1» с коэффициентом 2.04.

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