«Хьюстон» — «Лейкерс». Прогноз: Леброн и компания остановят Хардена

19 января на паркете «Тойота-центра» в матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» примет «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча начнётся в 4:30 мск. Эксперты считают шансы соперников практически равными.

Сделать ставку на команду Джеймса Хардена и Расселла Уэстбрука с учётом овертайма в букмекерских конторах можно за 1.86. Победа коллектива Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса оценивается аналитиками коэффициентом 2.04.

Прогноз матча «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (19.01.2020)

«Хьюстон» выдал не самый удачный отрезок, по ходу которого было получено три поражения в четырёх последних матчах. «Рокетс» мгновенно рухнули на пятую позицию в своей конференции, и в ближайшее время могут упасть ещё ниже. У команды Майка Д’Антони баланс 26-14 и впереди три подряд домашних поединка с серьёзными оппонентами.

«Лейкерс» свой последний матч также умудрились проиграть. На «Лос-Анджелесе» сказалось отсутствие Энтони Дэвиса, однако по турнирным перспективам полученная неудача ударила несильно. Калифорнийцы с запасом лидируют на Западе с балансом 33-8, вопросы вызывает лишь здоровье лидеров команды.

В предстоящем поединке гостям не поможет Казинс, под вопросом Рондо, Карузо и Дэвис. Хозяева обойдутся без Риверса и Джеральда Грина, а Нене давно выпал из ротации. Букмекеры с минимальным перевесом отдают предпочтение «Хьюстону», но слишком много зависит от состояния Моноброви.

В линии большинства контор нет личной статистики Дэвиса, однако не стоит исключать сюрпризы. Логичнее выбирать варианты, которые в наименьшей степени зависят от участия в матче Энтони. На наш взгляд, стоит присмотреться к индивидуальному тоталу Джеймса Хардена меньше 34.5 очка с коэффициентом 2.00.

На первый взгляд, ставка выглядит крайне опрометчиво. Самый результативный игрок нынешнего сезона выступит дома против статусного соперника с трансляцией на национальном телевидение. У Хардена в среднем 37,2 балла за матч, что существенно превышает установленную букмекерами планку, почему всё-таки низ?

Джеймс пробил верх в 23 поединках из 39, но в ближайшей встрече ему будет непросто. У «Лейкерс» лучший защитный рейтинг в Западной конференции и достаточное количество малышей, основная задача которых заключается в обороне. Дэнни Грин, Брэдли, Колдуэлл-Поуп и даже Карузо с Дадли способны затруднить жизнь Хардену.

По одиночке каждый из потенциальных опекунов Бороды не впечатляет, но тренер Фрэнк Вогель может добиться успеха за счёт разнообразия. Когда против Хардена весь матч играют один-два исполнителя, то Джеймс привыкает к сильным сторонам противника и в большинстве случаев находит свой ритм.

«Лейкерс» могут менять персональщиков Хардена на постоянной основе без боязни перебора персональных замечаний. Фрэнк Вогель способен применить одну из простейших тактик против Бороды: сдваивания на Джеймсе, заставляющие лидера «Рокетс» избавляться от мяча.

В таком случае баскетболисты «Хьюстона» будут оставаться четыре на три, но для «Лейкерс» подобная ситуация лучше, чем изоляции Хардена. В матчах, где Джеймс набирал меньше 30 очков, «Рокетс» добыли лишь четыре победы из 11 возможных. Либо индивидуально, либо командой Леброн и компания могут справиться с самым результативным игроком лиги.

Ставка на матч «Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»

С коэффициентом 2.00 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал Хардена меньше 34.5 очка. У «Лейкерс» несколько приличных персональщиков способных затруднить жизнь Бороде. Также, у «Лос-Анджелеса» есть возможность сдваивания на лидере «Хьюстона». Леброна и компания постараются остановить самого результативного игроки лиги.

Ставка: индивидуальный тотал Джеймса Хардена меньше 34.5 очка с коэффициентом 2.00.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.