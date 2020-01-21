«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли». Прогноз: без Рашфорда Сульшер сядет в лужу

У «красных дьяволов» по шесть побед, ничьих и поражений против команд, не входящих в топ-4 АПЛ.

22 января «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги примет «Бёрнли». Встреча начнётся в 23:15 мск. Эксперты считают «красных дьяволов» явным фаворитом поединка. Сделать ставку на команду Уле-Гуннара Сульшера в букмекерских конторах можно за 1.43. Победа бордовых оценивается аналитиками коэффициентом 8.60.

Прогноз матча «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» (22.01.2020)

«Манчестер Юнайтед» пока остаётся единственным клубом Премьер-лиги, который отобрал очки у «Ливерпуля». «Красные дьяволы» могли второй раз за сезон лишить победы коллектив Юргена Клоппа, но на «Энфилде» хозяева за счёт голов ван Дейка и Салаха не оставили шансов сопернику.

«Бёрнли» в 23-м туре также встречался с одним из топов нынешнего сезона. Бордовые дома разобрались с «Лестером» при том, что после первого тайма «лисы» вели 1:0, а во втором Варди имел шанс отличиться с пенальти. Парни Шона Дайча занимают 14-ю позицию и на пять очков опережают идущую в зоне вылета «Астон Виллу».

Букмекеры считают явным фаворитом поединка «Манчестер Юнайтед». На наш взгляд, аналитики переоценивают текущее состояние команды Сульшера. Эксперты дают 1.43 на чистую победу хозяев, что позволяет проверить Х2 на «Бёрнли» с коэффициентом 3.13. Даже поле на «Олд Траффорд» больше на руку бордовым, чем «красным дьяволам», но об этом чуть ниже.

У «Манчестер Юнайтед» четыре победы подряд над «Бёрнли» на выезде, а вот дома ситуация абсолютно парадоксальная. В трёх последних сезонах «красных дьяволы» не могут обыграть бордовых на «Олд Траффорд». После 0:0 в октябре 2016 года последовали 2:2 в 2017 и в 2019. Разве нынешняя команда Сульшера сильнее предыдущих версий самих себя, чтобы рассчитывать на успех?

«Манчестер Юнайтед» неплохо выглядел на «Энфилде» на фоне «Ливерпуля», но столь принципиальное противостояние отняло много сил, а результат так и не был достигнут. Из-за травмы не сыграет Рашфорд, всё ещё в лазарете Погба. Сульшеру пришлось взвалить креатив на плечи Маты, но молодые партнёры чаще всего не понимают хитрых замыслов испанца.

С соперниками из топ-4 нынешнего сезона Премьер-лиги у «Манчестер Юнайтед» три победы, ничья и одно поражение. С командами, которые идут ниже, у «красных дьяволов» по шесть исходов каждого типа. Против признанных грандов Сульшеру гораздо проще выстраивать футбол, чем в битвах с середняками и аутсайдерами.

На «Олд Траффорд» «Бёрнли» спокойно отдаст инициативу и будет наблюдать за мучениями «Манчестер Юнайтед» в позиционном нападении. «Красные дьяволы» забили 36 голов в текущем розыгрыше АПЛ, а у Рашфорда по системе «гол+пас» 18 баллов — ровно половина от командных успехов.

Марсьяль и Джеймс уступают своему английскому одноклубнику, а Гринвуд слишком сырой и не обладает необходимой стабильностью. Разумеется, «Манчестер Юнайтед» остаётся фаворитом на домашнем поле со скромным «Бёрнли», но 3.13 на Х2 в данных обстоятельствах выглядят слишком заманчиво.

Ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли»

Рашфорд поучаствовал в половине голов «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Без Маркуса нападение команды Сульшера станет слабее. В трёх последних поединках на «Олд Траффорд» против «Бёрнли» «красным дьяволам» не удалось победить. С вкусным коэффициентом 3.13 мы возьмём Х2 на бордовых.

Ставка: «Бёрнли» не проиграет c коэффициентом 3.13.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.