«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Марков порадуют зрителей в Ярославле

В матче регулярного чемпионата КХЛ 23 января «Локомотив» примет ЦСКА. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явными фаворитами будут красно-синие. Встреча начнётся в 19:00 мск. В ставках на матч «Локомотив» — ЦСКА команда Игоря Никитина котируется с коэффициентом 1.76. Победу команды Майка Пелино букмекеры оценивают коэффициентом 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 января не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 2.15, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.76. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.10.

Прогноз и анализ матча «Локомотив» — ЦСКА (23.01.2020)

«Локомотив» после смены тренера заметно улучшил результаты и закрепился в зоне плей-офф, однако середину января провалил. К матчу с лучшим клубом КХЛ ярославцы подходят с серией из трёх поражений. Четыре раза подряд команда в нынешнем сезоне ещё не проигрывала, но прервать неудачный отрезок будет сложно.

Подопечные Майка Пелино могут винить только себя. Все три поединка получились близкими, в каждом случае вполне реально было рассчитывать на большее. Но постоянно чего-то не хватало: то слишком примитивные действия в атаке, то слабая реализация, то проблемы с дисциплиной.

В Новосибирске они просто встали по ходу игры (1:2), проиграв третий период по броскам со счётом 3-17. Тут надо учесть, что «Сибирь» повела уже на 46-й минуте, а удаление у гостей было ровно одно. Затем случилось обиднейшее поражение в Нур-Султане: проспали первый период, ушли с 1:3 и пропустили первым же броском в овертайме.

Уже после паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ выездная серия закончилась неудачей в Нижнем Новгороде (1:3). «Железнодорожники» наошибались в защите, Илья Коновалов снова не выручил (три гола после 22 бросков), а в равных составах всё нападение сводилось к бесхитростным броскам в Андерса Линдбека.

ЦСКА, напротив, набрал крейсерский ход, несмотря на огромное количество травм. Пять выигрышей в шести последних матчах, все до единой — в основное время. Накануне красно-синие одержали волевую победу над СКА со счётом 3:2: дважды отставали в счёте (во втором случае пропустив под занавес периода в большинстве), но спокойно переломили судьбу поединка и взяли два очка.

Разумеется, «армейцы» видятся явным фаворитом, однако на своём льду разозлённый «Локомотив» способен на сюрпризы. Для коэффициента 1.76 ставка не выглядит уверенной, а лезть в форы опасно. Потому попробуем зайти с другой стороны.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

При Дмитрие Квартальнове ярославцы стабильно доставляли фавориту трудности вязким хоккеем. А вот в нынешнем сезоне ситуация изменилась: в двух очных встречах забрасывалось как минимум шесть шайб (5:2 и 4:3 ОТ). У «Локомотива» много ошибок в обороне, а вратари совсем не выручают, зато большинство крепкое. На наш взгляд, проблем с голами не возникнет.

Логика простая. Защита «Локомотива» слишком часто допускает элементарные ошибки, а вратари в нынешнем сезоне действуют крайне нестабильно. ЦСКА вот уже четыре матча подряд стабильно забивает по 2-3 гола и хотя бы раз пропускает в свои. Пять шайб выглядят вполне посильной планкой.

Ставка: гол в каждом периоде за 2.12.