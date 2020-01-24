Давид Гоффен — Андрей Рублёв. Прогноз: букмекеры переоценивают россиянина

Рублёв хорош, но его ждёт 11-й матч за 17 дней и находящийся выше в рейтинге соперник.

В матче третьего круга Australian Open в мужском одиночном разряде 25 января Давид Гоффен (Бельгия) сыграет с Андреем Рублёвым (Россия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет россиянин. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Давид Гоффен — Андрей Рублёв бельгийский спортсмен котируется с коэффициентом 3.02. Победу Рублёва букмекеры оценивают коэффициентом 1.43.

Коэффициенты букмекеров на матч Давид Гоффен — Андрей Рублёв

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Давид Гоффен — Андрей Рублёв получится затяжным. Тотал больше 36.5 гейма идёт с коэффициентом 1.78, тотал меньше 36.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.02. Если Андрей Рублёв победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 2.91.

Прогноз и анализ матча Давид Гоффен — Андрей Рублёв (25.01.2020)

Рублёв начал 2020 год с двух выигранных турниров, моментально став второй ракеткой России. Australian Open уже в любом случае пойдёт ему в плюс: год назад в первом же круге случилось поражение от средненького американца Маккензи Макдональда в четырёх партиях.

Теперь Андрей дошёл до третьего раунда и имеет неплохие шансы развить успех. Старт турнира в Мельбурне получился для него непростым: малоизвестный австралиец Кристофер О’Коннелл выиграл один из сетов всухую, а ещё в одном случае добрался до тай-брейка (6:3, 0:6, 6:4, 7:6).

Следующий соперник также оказался скромным. Опытный японец Юити Сугита редко поднимается выше челленджеров, лишь изредка попадая на значимые соревнования через квалификацию или при помощи уайлд-кард. Россиянин управился меньше чем за два часа, хватило трёх сетов (6:2, 6:3, 7:6).

Это тот самый случай, когда всё видно по счёту. В стартовых партиях преимущество фаворита было громадным, а вот в заключительном сете он так и не сумел сделать брейк. Хотя невысокий Сугита (рост 175 см) не отличается мощной подачей и берёт своё движением, а также техникой.

С этим и связаны основные сомнения. Скорее всего, Рублёв постепенно начинает ощущать усталость. Времени на восстановление после триумфов в Дохе и Аделаиде практически не было, завтрашний матч станет для него 11-м за 17 суток. С учётом пятисетового формата это много.

По крайней мере стабильности Андрею не хватает, перепады на Australian Open ощущаются. Он отдал партию О’Коннеллу (справедливости ради, решил поберечь силы и перестал бороться при счёте 0:4), а против японца с каждым новым сетом разница в уровне ощущалась всё меньше.

Первую партию получилось забрать за полчаса безо всякой борьбы, во второй Сугита лучше держал подачу, а в третьей эпизодами даже цеплялся на приёме и в итоге дотянул до тай-брейка. Пусть и не без доли везения. Если Рублёв не специально сбавил обороты под конец ради экономии энергии, в третьем круге ему будет сложно.

Играть предстоит с Давидом Гоффеном, который на сегодня находится выше в рейтинге. 11-я ракетка мира на ATP Cup одолела Григора Димитрова и одержала сенсационную победу над Рафаэлем Надалем в двух сетах. Испанец, правда, отыграл сильно ниже своего уровня, но кто попало у Рафы не выигрывает.

В Мельбурне бельгиец успел отправить домой двух французов. Жереми Шарди он отдал лишь восемь геймов, а вот с Пьером-Югом Эрбером пришлось повозиться. Дело дошло до пятой партии, которая, впрочем, прошла без особой борьбы. Тем не менее на корте Гоффен провёл чуть больше трёх часов.

У Давида совсем не шла подача: аж 12 двойных ошибок на три эйса, 61% попадания первым мячом.

Неудивительно, что при таких цифрах Эрбер умудрился совершить восемь брейков. Если Гоффен будет подавать так и в третьем круге, то Рублёв без проблем пройдёт дальше.

В остальном котировки букмекеров выглядят сомнительно. Шансы россиянина действительно несколько выше: он набрал хороший ход, отлично подаёт и не поддаётся эмоциям. Но бельгиец умеет подстраиваться под соперников, а с приёмом у него всегда был полный порядок.

Задача Гоффена — затянуть Рублёва в вязкий теннис с обилием затяжных розыгрышей и надеяться, что плотный график россиянина даст о себе знать. Коэффициент 1.43 кажется перебором. На наш взгляд, аутсайдер зацепит как минимум один сет, а там всё будет зависеть от запаса сил Андрея.

Проверять ли П1 за 3.02 — дело вкуса, всё же риск высок. Вариант попроще — тотал больше 3.5 сета за 1.68. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о победе Рублёва через тотал больше 3.5 сета за 2.50.

Прогноз и ставки на матч Давид Гоффен — Андрей Рублёв

Шансы россиянина действительно выше, но бельгиец умеет подстраиваться под соперников, а с приёмом у него всегда был полный порядок. Задача Гоффена — затянуть Рублёва в вязкий теннис с обилием затяжных розыгрышей и надеяться, что плотный график россиянина даст о себе знать. Андрей проведёт 11-й матч за 17 суток, а потому не ждём лёгкой победы фаворита.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.68.