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Давид Гоффен — Андрей Рублёв, 25 января, прогноз на матч Australian Open

Давид Гоффен — Андрей Рублёв. Прогноз
Алексей Серяков
Давид Гоффен — Андрей Рублёв. Прогноз: букмекеры переоценивают россиянина
Рублёв хорош, но его ждёт 11-й матч за 17 дней и находящийся выше в рейтинге соперник.
Ставки / Прогнозы 0

В матче третьего круга Australian Open в мужском одиночном разряде 25 января Давид Гоффен (Бельгия) сыграет с Андреем Рублёвым (Россия). Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — явным фаворитом будет россиянин. Встреча начнётся в 03:00 мск. В ставках на матч Давид ГоффенАндрей Рублёв бельгийский спортсмен котируется с коэффициентом 3.02. Победу Рублёва букмекеры оценивают коэффициентом 1.43.

Коэффициенты букмекеров на матч Давид ГоффенАндрей Рублёв

Букмекеры уверены, что матч Australian Open Давид ГоффенАндрей Рублёв получится затяжным. Тотал больше 36.5 гейма идёт с коэффициентом 1.78, тотал меньше 36.5 гейма доступен в букмекерских конторах за коэффициент 2.02. Если Андрей Рублёв победит в трёх сетах, сыграет коэффициент 2.91.

Прогноз и анализ матча Давид Гоффен — Андрей Рублёв (25.01.2020)

Australian Open (м). 3-й круг
25 января 2020, суббота. 05:45 МСК
Давид Гоффен
11
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Не начался
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Андрей Рублёв
16
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рублёв начал 2020 год с двух выигранных турниров, моментально став второй ракеткой России. Australian Open уже в любом случае пойдёт ему в плюс: год назад в первом же круге случилось поражение от средненького американца Маккензи Макдональда в четырёх партиях.

Теперь Андрей дошёл до третьего раунда и имеет неплохие шансы развить успех. Старт турнира в Мельбурне получился для него непростым: малоизвестный австралиец Кристофер О’Коннелл выиграл один из сетов всухую, а ещё в одном случае добрался до тай-брейка (6:3, 0:6, 6:4, 7:6).

Следующий соперник также оказался скромным. Опытный японец Юити Сугита редко поднимается выше челленджеров, лишь изредка попадая на значимые соревнования через квалификацию или при помощи уайлд-кард. Россиянин управился меньше чем за два часа, хватило трёх сетов (6:2, 6:3, 7:6).

Это тот самый случай, когда всё видно по счёту. В стартовых партиях преимущество фаворита было громадным, а вот в заключительном сете он так и не сумел сделать брейк. Хотя невысокий Сугита (рост 175 см) не отличается мощной подачей и берёт своё движением, а также техникой.

С этим и связаны основные сомнения. Скорее всего, Рублёв постепенно начинает ощущать усталость. Времени на восстановление после триумфов в Дохе и Аделаиде практически не было, завтрашний матч станет для него 11-м за 17 суток. С учётом пятисетового формата это много.

По крайней мере стабильности Андрею не хватает, перепады на Australian Open ощущаются. Он отдал партию О’Коннеллу (справедливости ради, решил поберечь силы и перестал бороться при счёте 0:4), а против японца с каждым новым сетом разница в уровне ощущалась всё меньше.

Первую партию получилось забрать за полчаса безо всякой борьбы, во второй Сугита лучше держал подачу, а в третьей эпизодами даже цеплялся на приёме и в итоге дотянул до тай-брейка. Пусть и не без доли везения. Если Рублёв не специально сбавил обороты под конец ради экономии энергии, в третьем круге ему будет сложно.

Играть предстоит с Давидом Гоффеном, который на сегодня находится выше в рейтинге. 11-я ракетка мира на ATP Cup одолела Григора Димитрова и одержала сенсационную победу над Рафаэлем Надалем в двух сетах. Испанец, правда, отыграл сильно ниже своего уровня, но кто попало у Рафы не выигрывает.

В Мельбурне бельгиец успел отправить домой двух французов. Жереми Шарди он отдал лишь восемь геймов, а вот с Пьером-Югом Эрбером пришлось повозиться. Дело дошло до пятой партии, которая, впрочем, прошла без особой борьбы. Тем не менее на корте Гоффен провёл чуть больше трёх часов.

У Давида совсем не шла подача: аж 12 двойных ошибок на три эйса, 61% попадания первым мячом.

Неудивительно, что при таких цифрах Эрбер умудрился совершить восемь брейков. Если Гоффен будет подавать так и в третьем круге, то Рублёв без проблем пройдёт дальше.

В остальном котировки букмекеров выглядят сомнительно. Шансы россиянина действительно несколько выше: он набрал хороший ход, отлично подаёт и не поддаётся эмоциям. Но бельгиец умеет подстраиваться под соперников, а с приёмом у него всегда был полный порядок.

Задача Гоффена — затянуть Рублёва в вязкий теннис с обилием затяжных розыгрышей и надеяться, что плотный график россиянина даст о себе знать. Коэффициент 1.43 кажется перебором. На наш взгляд, аутсайдер зацепит как минимум один сет, а там всё будет зависеть от запаса сил Андрея.

Проверять ли П1 за 3.02 — дело вкуса, всё же риск высок. Вариант попроще — тотал больше 3.5 сета за 1.68. Если хотите поднять коэффициент, подумайте о победе Рублёва через тотал больше 3.5 сета за 2.50.

Прогноз и ставки на матч Давид Гоффен — Андрей Рублёв

Шансы россиянина действительно выше, но бельгиец умеет подстраиваться под соперников, а с приёмом у него всегда был полный порядок. Задача Гоффена — затянуть Рублёва в вязкий теннис с обилием затяжных розыгрышей и надеяться, что плотный график россиянина даст о себе знать. Андрей проведёт 11-й матч за 17 суток, а потому не ждём лёгкой победы фаворита.

Ставка: тотал больше 3.5 сета за 1.68.

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