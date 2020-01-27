«Астон Вилла» — «Лестер». Прогноз: Роджерс выведет «лис» на «Манчестер Сити»

Варди может пропустить матч, но «Лестер» опасен и без своего лидера.

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги 28 января «Астон Вилла» примет «Лестер Сити». Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: сделать ставку на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех «Астон Виллы» оценён букмекерами коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Астон Вилла» — «Лестер Сити»

Букмекеры уверены, что матч Кубка английской лиги «Астон Вилла» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.59, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз матча «Астон Вилла» — «Лестер» (28.01.2020)

«Лестер» переживает непростой период. После сказочного начала сезона настали трудовые будни: травмы, регулярные потери очков и большие проблемы в обороне. В восьми из девяти предыдущих матчей английской Премьер-лиги не удалось сыграть на «ноль», хотя поначалу Каспер Шмейхель доставал мячи из сетки только по праздникам.

В середине января «Лестер» потерпел два поражения от середняков чемпионата Англии с одинаковым счётом 1:2. «Саутгемптон» оказался сильнее на выезде, а «Бёрнли» — дома. «Лисы» отыгрались на несчастном «Вест Хэме», болельщиков которого с каждым туром жаль всё сильнее. «Молотобойцы» получили четыре мяча, а сами сподобились на один.

Долгожданная победа позволила сохранить отставание от «Манчестер Сити» в три очка. Вроде бы дела налаживаются, если бы не две вынужденные замены ещё в первом тайме. Повреждение Нампалиса Менди — неприятная новость, но не более того. Француз лишь в последнее время начал стабильно попадать в состав, а до этого всё больше полировал скамейку.

А вот травма Джейми Варди — это огромная проблема. Айосе Перес и Келечи Ихеаначо своё дело знают, но заменить лучшего бомбардира АПЛ на данный момент без потери в качестве не могут. Форвард избежал серьёзного повреждения и вроде как даже готов появиться на поле, но лишний раз рисковать здоровьем ключевого исполнителя тренерский штаб вряд ли станет.

Скорее всего, Варди начнёт на скамейке запасных и появится во втором тайме, если в этом будет необходимость. Подопечные Брендана Роджерса имеют хорошие шансы справиться и без своего лидера. Всё же соперник у них крепкий, но не более того. Да и результат первого поединка вполне рабочий.

На своём поле «Лестер» едва ушёл от поражения (1:1), хотя по факту имел огромное преимущество. 21:3 по ударам в сторону ворот, 6:1 по попаданиям в створ, 11:0 по угловым и 70:30 по владению мячом — эти цифры дают исчерпывающее представление о том поединке. Тем не менее «львы» реализовали свой момент и теперь будут хозяевами положения.

При нулевой ничьей в финал Кубка лиги выйдут именно они, так что «лисам» непременно придётся забивать. Особых сомнений в этом нет: защита там в последнее время барахлит, зато с атакой всё в порядке даже с учётом возможного отсутствия Варди. А любая ничья с высокой результативностью гостей устроит.

Тут надо бы сказать, что защита у бирмингемцев откровенно на троечку. Они пропустили 45 мячей в 24 турах чемпионата Англии, больше только у «Норвича» (47). В первом матче подопечным Дина Смита повезло, поскольку соперник реализовывал моменты сильно хуже привычного уровня. Вероятность повторения такой ситуации невысока.

Соответственно, не видим смысла мудрить и искать подвох. На наш взгляд, «Лестер» забьёт свои два мяча, чего должно хватить для прохода в следующий раунд. Мы бы выбирали между П2 за 1.78 и Х2 + тотал больше 2.5 мяча за симпатичный коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Астон Вилла» — «Лестер»

Хозяева пропустили 45 мячей в 24 турах чемпионата Англии, больше только у «Норвича» (47). В первом матче подопечным Дина Смита повезло, поскольку соперник реализовывал моменты сильно хуже привычного уровня. Вероятность повторения такой ситуации невысока, возьмём победу гостей.

Ставка: «Лестер» победит за 1.78.