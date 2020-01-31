«Реал» — «Атлетико». Прогноз: Зидан и Симеоне избавят вас от бессонницы

В матче 22-го тура испанской Примеры 1 февраля «Реал» примет «Атлетико». Встреча начнётся в 18:00 мск. Эксперты дают прогноз на матч «Реал» — «Атлетико» в пользу команды Зинедина Зидана. Сделать ставку на «Реал Мадрид» в букмекерских конторах можно за коэффициент 1.85. Победа «Атлетико Мадрид» оценивается букмекерами коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико М»

Эксперты считают, что матч Примеры «Реал» — «Атлетико» 1 февраля будет низовым: тотал голов меньше 2.5 идёт за коэффициент 1.73, а тотал голов больше 2.5 доступен в букмекерских конторах за 2.23.

По мнению аналитиков, лучшие шансы на гол в матче Примеры «Реал» — «Атлетико» у Карима Бензема. Сделать ставку на точный выстрел Бензема можно с коэффициентом 2.18. Если форвард «сливочных» не сумеет отличиться, то сыграет коэффициент 1.60.

Анализ и прогноз матча «Реал Мадрид» — «Атлетико М» (1.02.2020)

Суперкубок Испании, проведённый в Саудовской Аравии, стал своеобразным переходным этапом в сезоне для «Реала» и «Атлетико». «Сливочные» нащупали баланс, улучшили взаимопонимание и выдали победную серию. А коллектив Диего Симеоне с тех пор с треском проваливается.

В финале Суперкубка в мадридском дерби была зафиксирована очередная нулевая ничья, после чего «Реал» переиграл «Атлетико» в серии пенальти. «Сливочные» завоевали трофей, а вместе с наградой получили психологическое преимущество. Команда Зинедина Зидана одержала четыре победы подряд и вышла на чистое первое место в Примере.

«Атлетико» отстаёт от «Реала» в испанском первенстве уже на 10 очков. «Матрасники» в четырёх последних матчах забили лишь один гол, вылетели из национального Кубка и дома не сумели переиграть даже «Леганес», идущий в зоне вылета. Коллектив Диего Симеоне испытывает огромные проблемы в нападении.

Коэффициенты на матч «Реал» — «Атлетико» отражают расклад сил в конкретный момент времени. «Сливочные» выглядят предпочтительнее соперника, а встреча пройдёт на «Сантьяго Бернабеу». Команда Зинедина Зидана вполне обоснованно считается фаворитом, но от ставок на хозяев лучше воздержаться. Статус принципиального дерби придаст гостям дополнительную мотивацию.

Если в предыдущих неудачных матчах коллектив Диего Симеоне устраивала только победа, то в ближайшем поединке «Атлетико» подойдёт и ничья. В чём разница? «Матрасникам» не придётся действовать первым номером, как с тем же «Леганесом». Гости сыграют в свой любимый футбол с акцентом на разрушение планов соперника.

Самая простая и логичная ставка на матч «Реала» с «Атлетико» — тотал голов меньше 2.5 с коэффициентом 1.73. В нынешнем сезоне соперники оба раза сыграли друг с другом вничью 0:0, притом что в Саудовской Аравии было ещё два дополнительных тайма по 15 минут. В мадридском дерби уже 3,5 часа нет забитых мячей, если не принимать во внимание серию пенальти в Суперкубке Испании.

Начиная с сезона-2015/2016 в матчах Примеры «Реал» и «Атлетико» шесть раз поделили очки: три раза сыграли 0:0 и ещё столько же — 1:1. На указанном промежутке «сливочные» дважды одолели «матрасников» со счётом 3:1 и 3:0, на что коллектив Диего Симеоне ответил лишь минимальной победой 1:0.

В семи из девяти последних матчей между «Реалом» и «Атлетико» в испанском первенстве проходил тотал голов меньше 2.5. «Матрасники» уже больше пяти часов не могут забить соперникам уровня Примеры. Диего Симеоне заставит своих парней пахать в обороне, поэтому дерби превратится в унылую возню или лекарство от бессонницы.

Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико М»

С коэффициентом 1.73 мы сделаем ставку на тотал голов меньше 2.5. Выбранный прогноз на «Реал» — «Атлетико» сработал в семи из девяти последних матчей в Примере между данными соперниками. «Матрасники» примутся разрушать замыслы «сливочных», а команда Зинедина Зидана постарается в очередной раз одолеть соседа по городу.

Ставка: тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.73.

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