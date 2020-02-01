«Аякс» — ПСВ. Прогноз: Промес, Тадич и Хунтелар уберут красно-белых с пути

В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» примет «ПСВ Эйндховен». Начало встречи — в 18:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Аякса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «ПСВ Эйндховен» оценён букмекерами коэффициентом 7.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аякс» — «ПСВ Эйндховен»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Нидерландов «Аякс» — «ПСВ Эйндховен» 2 февраля получится результативным: тотал больше 3.5 мяча оценён коэффициентом 2.13, тотал меньше 3.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.40.

Анализ и прогноз матча «Аякс» — «ПСВ Эйндховен» (02.02.2020)

Обеим командам придётся играть не в оптимальных составах. У «Аякса», например, точно не будет Хакима Зиеша и Дэйли Блинда, а ПСВ вообще остался без Ибрахима Афеллая, Дониелла Малена и Стевена Бергвейна, то есть трёх ключевых футболистов группы атаки. Бергвейн ушёл в «Тоттенхэм», Афеллай дисквалифицирован, а Мален травмирован.

Амстердамцы после зимней паузы выглядят весьма скромно. По своим меркам, разумеется. В пяти предыдущих турах чемпионата Нидерландов случились три поражения, хотя до этого в 15 матчах было набрано 41 очко из 45 возможных. Гостевая неудача в Алкмаре (0:1) — это нормально, АЗ сейчас в порядке и вовсю борется за чемпионский титул.

А вот домашнее поражение от «Виллем II» (0:2) и провал со средненьким «Гронингеном» (1:2) трудно назвать рабочими результатами. «Аякс» по-прежнему много владеет мячом, вот только создание моментов стало даваться тяжелее. Если не удаётся забить быстрый мяч, начинаются проблемы.

Оборона часто допускает ошибки, в национальном первенстве подопечные Эрика тен Хага не играли на «ноль» с 10 ноября, то есть уже семь туров. Причём дело даже не столько в защитниках и вратаре, сколько в опорной зоне и переходе из атаки в оборону. «Аякс» крайне уязвим к контратакам.

Вроде у ПСВ есть все шансы зацепить очки, вот только у клуба из Эйндховена проблем в разы больше. Не помогла даже смена тренера: Марк ван Боммел ушёл ещё в середине декабря, но лучше не стало. Занявшего пост Эрнеста Фабера критикуют за трусливый футбол и нестабильность, что только добавляет нервозности в коллектив. Удалений и карточек становится всё больше.

Выйти в весеннюю стадию еврокубков не получилось, так ещё и на внутренней арене дела складываются кошмарно. 10 дней назад красно-белые умудрились вылететь из Кубка Нидерландов от команды из второго дивизиона (0:2 с «Бредой»), а в чемпионате мечтать приходится разве что о третьем месте.

На данный момент ПСВ занимает пятую строчку в турнирной таблице, но отставание от топ-2 составляет 11 очков. То есть вполне вероятен расклад, при котором придётся играть плей-офф за путёвку в Лигу Европы. В нём принимают участие команды, занявшие пятые-восьмые места по итогам двух кругов.

Клуб из Эйндховена сыграл на «ноль» лишь в одном из 12 предыдущих матчей Эредевизии. Шансы зацепить очки в Амстердаме кажутся скромными даже с учётом проблем соперника. Мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 2.60 и П1 + тотал больше 2.5 мяча, на этот вариант букмекеры дают коэффициент 1.87.

Также возьмём ИТБ 7 угловых «Аякса» за 2.30. ПСВ в последнее время при первой же возможности отдаёт мяч и садится поглубже, так что хозяева наверняка станут действовать первым номером и часто задействовать фланги, чтобы расшатать защиту соперника. Скорее всего, угловых будет достаточно.

Прогноз и ставки на матч «Аякс» — «ПСВ Эйндховен»

«Аякс» не играл на ноль в течение семи туров, у ПСВ лишь один сухой матч в 12 предыдущих поединках Эредивизии. Клуб из Эйндховена переживает тяжелейший период, даже финиш на третьем месте находится под большим вопросом. На своём поле амстердамцы справедливо идут фаворитом. Хотя гости наверняка получат возможность забить хотя бы один мяч.

Ставка №1: победа »Аякса» и обе забьют за 2.60.

Ставка №2: ИТБ 7 угловых «Аякса» за 2.30.