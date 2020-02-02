«Спартак» — СКА. Прогноз: Кудашов снимет проклятье Знарка с четвёртой попытки

В матче регулярного чемпионата КХЛ 3 февраля московский «Спартак» сыграет со СКА. Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Спартак» — СКА команда Алексея Кудашова котируется с коэффициентом 2.01. Победу команды Олега Знарка букмекеры оценивают коэффициентом 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — СКА

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Спартак» — СКА 3 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.89, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.95. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.84.

Прогноз и анализ матча «Спартак» — СКА (03.02.2020)

СКА после паузы на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ начал с обидного поражения от ЦСКА (2:3): равная игра, дважды лидировали в счёте, но проспали дебют третьего периода, получили две быстрые шайбы, а отыграться у действующего чемпиона Кубка Гагарина редко кому удаётся.



Зато потом результаты наладились. Одержаны четыре победы подряд с общим счётом 17:7, хотя среди соперников были и крайне опасные клубы. Разгромом минского «Динамо» (5:0) никого не удивишь, да и со сдавшим в январе «Торпедо» (4:3) петербуржцы едва не довели дело до овертайма.



А вот разнос «Барыса» (7:4) и рабочая победа над мощным «Авангардом» (1:0 ОТ) — это серьёзно, ведь речь идёт о второй и третьей командах Восточной конференции. «Барсы» оказались биты по всем статьям, у омичей шансы были куда выше, но в целом результат тоже получился справедливым. Моментов хозяева создали побольше.



Вдобавок ко всему ЦСКА оступился в Хабаровске. Шансы выйти на первую строчку в турнирной таблице Запада невысоки, всё же при двухочковой системе пять баллов форы — это много. Однако навязать борьбу и оказать на красно-синих дополнительное давление вполне реальноно.



Для этого нужно пересилить себя и снять проклятие Олега Знарка. Бывший главный тренер СКА уже трижды в нынешнем сезоне брал верх над подопечными Алексея Кудашова. При этом до овертайма «армейцы» дотерпели лишь однажды, в самом первом случае (2:3 ОТ).



А вот два последующих поединка завершились за 60 минут. Оба раза красно-белые забросили по три шайбы, чего с лихвой хватило для успеха (3:2, 3:1). Четвёртое поражение от Знарка из четырёх возможных определённо не добавит Кудашову веса в глазах руководителей клуба.



Потому ожидаем от гостей максимальной мотивации и злости. «Спартак» и сам сейчас будет в заведённом состоянии, поскольку после трёх побед получил 0:4 в дерби с московским «Динамо». Игра не была безнадёжной, но при 0:1 Денис Кокарев не стал бросать в пустые ворота, после чего бело-голубые тут же забили второй гол.



Знарок умеет проводить работу над ошибками и доводить до игроков свои установки. Москвичи точно не станут для противника лёгкой добычей, но в целом СКА в последнее время выглядит симпатично. После третьего поражения от «Спартака» добыты семь побед при близком поражении от ЦСКА.

Голов вряд ли будет много, обе команды знают толк в обороне. Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.99, а также ИТМ 2 шайбы «Спартака» за 1.80. Команды Знарка прекрасно умеют играть по счёту, так что дебют должен получиться аккуратным и осторожным: Кудашов понимает, что раскрываться раньше времени крайне опасно. «Гол в первые 9 минут — нет» за 1.78 тоже достоин внимания.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — СКА

Четвёртое поражение от Знарка из четырёх возможных определённо не добавит Кудашову веса в глазах руководителей клуба. Потому ожидаем от гостей максимальной мотивации и злости. СКА в последнее время выглядит симпатично. После третьего поражения от «Спартака» добыты семь побед при близком поражении от ЦСКА. Возьмём Х2 через низ за неплохой коэффициент 1.99.



Ставка №1: СКА не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.99.



Ставка №2: гол в первые 9 минут — нет за 1.78.