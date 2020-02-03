ЦСКА — «Анадолу Эфес». Прогноз: лидер Евролиги отомстит Джеймсу и Хайнсу в Москве

В конце декабря «армейцы» добыли тяжелейшую победу в Стамбуле. Ларкин с партнёрами это не забыли.

В матче регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА встретится с «Анадолу Эфес». Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.65, успех «Анадолу Эфес» идёт в букмекерских конторах за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Анадолу Эфес»

Букмекеры уверены, что матч Евролиги ЦСКА — «Анадолу Эфес» 4 февраля не будет результативным: тотал больше 163.5 очка идёт за 1.97, а тотал меньше 163.5 очка — за 1.87. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 16.25.

Анализ матча ЦСКА — «Анадолу Эфес» (04.02.2020)

Очная встреча лидеров регулярного чемпионата Евролиги. Турецкий клуб занимает единоличное первое место в турнирной таблице, потерпев всего 3 поражения в 22 матчах. У ЦСКА баланс чуть скромнее — 16 побед и 6 неудач. Вместе с «Барселоной» и «Реалом» российский клуб составляет группу преследования.

Обе команды набрали в последнее время мощнейший ход. Красно-синие одержали пять побед подряд, в том числе над мощным «Реалом» (60:55) и крепкой «Валенсией» (81:70). А стамбульцы не проигрывают с декабря, с тех пор доведя выигрышную серию до семи встреч. Среди прочих досталось «Реалу», «Барселоне» и «Маккаби».

Самое любопытное заключается в следующем: единственное поражение подопечным Эргина Атамана в Евролиге начиная с ноября нанёс как раз ЦСКА (80:81). Да ещё и сделал это в Турции, в жутко напряжённой концовке, отставая после трёх четвертей на семь очков. Было это 20 декабря.

Та игра стала украшением регулярного чемпионата Евролиги. Солировал Майк Джеймс (28 очков при всего двух промахах с игры и нескольких ключевых попаданиях), в нужный момент включались Кайл Хайнс и Йоханнес Фойгтман. То есть для «Эфеса» предстоящий поединок будет прежде всего делом чести и принципа.

Кроме того, победа над «армейцами» окончательно откроет путь к первому месту в регулярном чемпионате. С «Реалом» и «Барселоной» во втором круге турки уже сыграли, остаётся разве что встреча с «Маккаби», но она будет только через месяц. А вот в случае поражения борьба обострится.

В минувшем туре обе команды одержали уверенные гостевые победы. ЦСКА разобрался с «Химками» (78:69), а «Анадолу Эфес» — с «Црвеной Звездой» (85:78). Разница в счёте не самая внушительная, но в каждом из случаев проигравший делал отставание приличным в заключительной четверти, когда фаворит уже переходил на режим экономии энергии.

Обе команды имели достаточно времени на отдых, так что ждём плотный и интенсивный баскетбол, достойный уровня лидеров Евролиги. Шансы близки к равным, потому будем играть по коэффициенту. На стороне красно-синих свой паркет, а вот состав у турок чуть сильнее.

Давать на победу гостей внушительный коэффициент 2.60 как минимум сомнительно. «Анадолу Эфес» не проигрывал на выезде аж с октября, а ЦСКА на фоне кадровых проблем пока не может похвастать стабильностью. Злые и мотивированные турки представляют серьёзную угрозу, наказывать за неровную игру и перепады они умеют замечательно.

Шейн Ларкин в любой момент способен взорваться и организовать внушительный рывок (тем более после согласия играть за сборную Турции), да и глубина «скамейки» у стамбульцев внушает. Рискнём проверить П2 за 2.60, вариант попроще — П2 с форой (+4.5), на него букмекеры дают коэффициент 1.79.

Ставки на матч ЦСКА — «Анадолу Эфес»

Шансы гостей выглядят как минимум не хуже: состав у «Эфеса» в полном порядке, а глубина «скамейки» позволяет поддерживать высокий темп без потери в качестве. На выезде стамбульцы не проигрывали аж с октября, а ЦСКА на фоне кадровых потерь не отличается стабильностью. На наш взгляд, шансы близки к равным, потому П2 за 2.60 можно проверять.

Ставка: «Анадолу Эфес» победит за 2.60.