«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто». Прогноз: Панарин, Мэттьюс и Таварес разгуляются на славу

В матче регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». Начало игры — в 3:30 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Торонто» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04, успех «Нью-Йорк Рейнджерс» идёт у букмекеров за 2.99.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» 6 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.41. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» (06.02.2020)

Шансы «Рейнджерс» забраться в плей-офф продолжают таять. Накануне Панарин с партнёрами проиграли «Далласу» (3:5), хотя имели все шансы зацепить хоть какие-то очки. Хозяева быстро открыли счёт и великолепно разыгрывали лишнего. Из четырёх попыток удалось выжать три гола — пугающая эффективность.

Вот только в равных составах не вышло ровным счётом ничего. «Синерубашечники» смотрелись веселее, достаточно создавали и стабильно нагнетали ситуацию у ворот Антона Худобина. Именно вратари и оказались ключевым фактором: Худобин совершил 33 сейва и несколько раз натурально спасал (хотя при первом голе сыграл неудачно), а Хенрик Лундквист пропустил четыре шайбы с 15 бросков.

На третий период шведский голкипер не вышел, но было уже поздно. Подопечные Дэвида Куинна боролись до конца, сняли вратаря и сделали всё возможное. Однако спастись не сумели, в результате чего зона «уайлд-кард» стала ещё дальше. Выбора нет: либо добавлять в ближайшее время, либо падать вниз в надежде на более высокий пик.

«Торонто» тоже находится вне зоны плей-офф, но отставание минимально, а плотность на границе кубковой восьмёрки крайне высока. Соответственно несколько удачных матчей кряду способны перевернуть расклады. Проблема лишь в том, что после мощной декабрьской победной серии канадцы потеряли стабильность.

Накануне они проиграли на своём льду прямому конкуренту — «Флориде». Ситуация оказалась похожа на ту, в которую попали «Рейнджерс» в поединке с «Далласом». Тоже громадное преимущество по броскам (34:21), тоже слабая реализация, тоже счёт 3:5. Сергей Бобровский много выручал, а вот у «Мэйпл Лифс» на последнем рубеже получалось хуже.

Вдобавок ко всему повреждение получил Фредерик Андерсен. Основной голкипер доиграл стартовый период до конца, после чего уступил место на льду Майклу Хатчинсону. Надо сказать, что канадец заметно уступает датчанину по общему уровню и редко пропускает меньше трёх шайб. Андерсен избежал сотрясения, но участие в битве с «Рейнджерс» остаётся под вопросом.

Обе команды отличаются мощным нападением и посредственной защитой. Неудивительно, что в двух очных встречах нынешнего сезона проблем с голами не возникло — 6:3 и 4:5 ОТ. Соперники на данном этапе являются прямыми конкурентами, а накануне потерпели обидные поражения. Будет весело.

Вообще итоговая победа «Нью-Йорка» за 2.35 смотрится любопытно, но тут многое зависит от состояния Андерсена. Если «Торонто» придётся играть со вторым голкипером, такой коэффициент стоит проверить. В остальном логично отталкиваться от верха. Мы бы выбирали между ТБ 6 шайбы за 1.74 и обе забьют в первом периоде за 2.46.

Прогноз и ставки на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто Мэйпл Лифс»

Соперники обладают отличной группой атаки, но постоянно допускают провалы в обороне, а вратари выручают далеко не всегда. В двух предыдущих очных встречах нынешнего сезона было заброшено восемь и девять шайб соответственно. На наш взгляд, никаких проблем с результативностью у прямых конкурентов не возникнет.

Ставка №1: итоговая победа «Рейнджерс» за 2.35.

Ставка №2: обе забьют в первом периоде за 2.46.