«Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз: возвращение Азара не приведёт к скачку результативности

В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Реал Мадрид» 6 февраля примет «Реал Сосьедад». Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 6.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»

Букмекеры уверены, что матч Кубка Испании «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» 6 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.68, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.70.

Анализ и прогноз матча «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» (06.02.2020)

Начало 2020 года выдалось для «Реала» чудесным. В чемпионате Испании одержаны четыре победы подряд, в Кубке страны удалось без особых хлопот дойти до четвертьфинала. График довольно напряжённый, но для топ-клуба это не новость. Пока очки в новом году команда не теряла — восемь побед из восьми возможных.

В Примере подопечные Зинедина Зидана удерживают единоличное первое место — 49 очков в 22 матчах. «Барселона» оступилась на «Месталье» и теперь отстаёт на три балла. Настроение у хозяев должно быть замечательным, благо что в субботу они по всем статьям взяли верх в мадридском дерби (1:0).

Никаких шансов «Атлетико» не дождался. Игровое преимущество просматривается даже по статистике: 16-4 по ударам, 5-1 по попаданиям в створ, 65:35 по владению мячом. Нельзя сказать, что «сливочные» создали огромное количество моментов и были близки к разгрому, но на свой гол они определённо наиграли.

А вот «матрасники» не создали ровным счётом ничего, даже стандарты редко приводили к остроте. Карим Бензема открыл счёт ещё на 56-й минуте, но за оставшееся время АТМД так и не сумел придумать что-то внятное. Хозяева оказались даже ближе ко второму мячу, чем гости — к ничьей.

Времени на отдых имелось предостаточно. 4,5 дня на восстановления — это почти каникулы по меркам грандов. Состав близок к оптимальному, даже пропустивший два месяца Эден Азар накануне вернулся в общую группу. Большое игровое время он вряд ли получит, а вот выйти на замену, чтобы почувствовать ритм, — вполне.

Словом, у мадридцев всё хорошо. Ещё совсем недавно то же самое можно было сказать и о «Реале Сосьедад», вот только январь оказался провальным. В четырёх встречах испанской Примеры набрано всего три очка, да и те на своём поле со скромной «Мальоркой» (3:0). С «Вильярреалом» (1:2), «Бетисом» (0:3) и даже «Леганесом» (1:2) поживиться не удалось.

Несмотря на провальный отрезок, баски по-прежнему находятся в непосредственной близости от зоны еврокубков. Восьмое место в турнирной таблице, даже до идущего третьим «Хетафе» всего пять очков. Вся борьба по-прежнему впереди. Ну а в Кубке Испании порядок: путь до четвертьфинала получился простым.

Подопечные Зинедина Зидана без вопросов сильнее, тем более на своём поле. Но в трёх предыдущих очных поединках они потерпели два поражения, одно из которых — на «Сантьяго Бернабеу» (0:2 в январе 2019 года). Бело-голубые способны попить крови у кого угодно, да и вторым номером они действуют неплохо.

«Реал Сосьедад» по старой памяти считается домашней командой, хотя по факту у него нет проблем с игрой на чужом поле: 17 очков в 12 матчах Примеры, четвёртый показатель среди всех участников турнира. Правда, в двух последних случаях дело заканчивалось поражением. Словом, линия букмекеров кажется логичной.

Мадридцы — однозначный фаворит, но лезть в большие форы с учётом истории противостояния опасно. Мы бы выбирали между тоталом меньше 3 мяча за 1.77 и ставкой «гол в первые 26 минут — нет» за 2.14. В кубковых матчах цена ошибки по умолчанию высока, а потому начало рискует получиться сдержанным.

«Реал» отлично ограничивает соперников в последние месяцы, каждый момент у ворот Тибо Куртуа (в данном случае — Альфонсо Ареола, в Кубке играет француз) приходится вымучивать. В то же время фаворит прекрасно помнит о двух недавних поражениях от басков и вряд ли полезет на рожон большими силами. Ждём достаточно закрытой игры с двумя-тремя мячами.

Прогноз и ставки на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» — четвёртая команда Примеры по количеству набранных на выезде очков, а в трёх предыдущих очных встречах с мадридцами они добыли две победы. Игра кубковая, так что ставки особенно высоки. В связи с этим ожидаем аккуратного дебюта и невысокой результативности. Тотал меньше 3 мяча за коэффициент 1.77 смотрится нормально.

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.77.