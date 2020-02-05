Разбираешься в футболе, но сливаешь на ставках? «Чемпионат» разжёвывает основные стратегии и схемы управления игровым банком.

Как научиться делать ставки на футбол: хорошие стратегии и советы для новичков

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Со ставок на футбол начинает большинство новых клиентов букмекерских контор. Делать ставки правильно, то есть всегда побеждать нереально, но вы можете чаще выигрывать, используя рекомендации «Чемпионата». В этой статье мы разберём виды и стратегии ставок на футбол, а также схемы управления игровым банков и принципы анализа матча.

Как выбрать букмекерскую контору для ставок на футбол

Чтобы делать ставки на футбол выберите букмекерскую контору. Безопаснее ставить у легальных букмекеров. В рейтинге букмекерских контор «Чемпионата» вы можете увидеть текстовый обзор легальных БК и оценку редакции по восьми характеристикам.

Надёжность. Коэффициенты. Линия. Идентификация. Удобство платежей. Техническая поддержка. Бонусы и акции. Технологичность.

Первое время вы можете поиграть у 3-4 букмекеров, а затем выбрать одну основную контору.

Как сделать ставки на футбольные матчи

После выбора букмекера вам осталось сделать четыре шага.

Зарегистрируйтесь у букмекера и подтвердите личность. Пополните счёт. Откройте линию футбольного матча. Нажмите на ставку, введите сумму и подтвердите выбор.

Виды ставок на футбол

Букмекерские конторы предлагают множество вариантов ставок на футбол. Рассмотрим основные.

Основной исход. Вы ставите на победу первой команды, или ничью, или победу второй команды. Например, 1 — это ставка на победу первой команды. Двойной шанс. Вы ставите на два исхода из трёх основных. Например, 12 — это ставка на победу одной из команд. Обычная и азиатская фора. Вы ставите на фору команды на результат матча или один из статистических показателей. Значение форы нужно добавить или отнять от результата команды. Например, Ф2(-2.5) по угловым — это ставка на победу второй команды по угловым после вычета числа 2.5 от количества её угловых. Обычные и азиатские тоталы. Вы ставите на количество голов, шайб, очков и других показателей. Можно выбрать ставку на тотал больше или тотал меньше установленного значения. Например, ТБ 2.5 гола — это ставка на три или больше гола в матче.

Примеры расчёта ставок на футбол

Вы ставите 1000 рублей на победу «Спартака» во встрече с «Зенитом» за коэффициент 2.90. В случае победы красно-белых выплата составит 2900 рублей: 1000 Х 2.90. Вы ставите 2000 рублей в поединке «Реал» — «Барселона» на тотал жёлтых карточек больше 5.5 за коэффициент 1.80. Если арбитр покажет шесть предупреждений или больше, выплата составит 1800 рублей: 1000 Х 1.80. Вы ставите 4000 рублей во встрече «Бавария» — «Ливерпуль» на 1Х за коэффициент 1.60. В случае ничьей или победы хозяев выплата составит 6400 рублей: 4000 Х 1.60.

Как выбрать стратегию для ставок на футбол

Используйте одну или несколько стратегий ставок на футбол чтобы повысить шансы на победу.



Стратегия — это принципы, выведенные опытными игроками на ставках. После выбора стратегии следуйте правилам. Вы можете проверить эффективность стратегии игрой на симуляторе ставок.



Рассмотрим три стратегии для ставок на футбол:

1. Ставки на ничью.

Коэффициент на ничью в футбольном матче составляет 3.50 и выше. Выигрыш хотя бы каждой третьей ставки принесёт прибыль на дистанции.



Отбирайте матчи для ставки на ничью по следующим критериям.

В матче нет явного фаворита.

Ничья подходит обеим командам.

Соперники часто играют вничью в этом турнире.

Соперники часто играют вничью в этом турнире.

2. Ставки на жёлтые карточки.

Ставьте на тотал больше по жёлтым карточкам за коэффициент около 1.75-2.20 при выполнении следующих условий.

Матч принципиален для обеих команд.

Встреча имеет большое значение.

Главный арбитр матча по статистике один из самых строгих в турнире.

Прошлая очная встреча между соперниками завершилась большим количеством жёлтых карточек.

3. Ставки на голы.

Ставьте на тотал голов больше 2.5 в следующих случаях.

Обе команды атакующие.

Ничья не подходит ни одной из команд.

Соперники часто пробивают ТБ 2.5, как в личных встречах, так и по сезону.

Как управлять игровым банком

Управляйте своим банком для успешной игры на дистанции. Вы можете пользоваться одной или несколькими стратегиями управления банком. Рассмотрим три из них.



1. Классический догон.



Классический догон — это стратегия, по которой вы вдвое увеличиваете сумму ставки после каждого следующего проигрыша и ставите на коэффициент 2.00. Первый заход перекроет предыдущие неудачи и принесёт прибыль на сумму первой ставки.



Первая ставка не должна превышать 1-2% от банка.



Например, ваш банк составляет 20 000 рублей, первая ставка — 200 рублей, а коэффициент на все ставки — 2.00. Результаты могут выглядеть следующим образом:

Размер ставки Результат Сумма в банке 200 Проигрыш 19 800 400 Проигрыш 19 400 800 Проигрыш 18 600 1600 Проигрыш 17 000 3200 Выигрыш 20 200

2. Флэт

Флэт — это стратегия фиксированной суммы ставок независимо от коэффициента и размера банка в конкретный момент времени. Размер ставки по стратегии флэт обычно составляет 1-2% от начального банка.



Например, ваш банк — 10 000 рублей, а каждая ставка — 100 рублей. Результаты могут выглядеть следующим образом:

Коэффициент Результат Сумма в банке 1.50 Проигрыш 9900 1.25 Выигрыш 9925 2.40 Проигрыш 9825 4.65 Выигрыш 10 190 1.90 Выигрыш 10 280

3. Стратегия Оскара Грайнда.

Стратегия Оскара Грайнда — это стратегия, по которой вы заранее планируете процент прибыли от цикла ставок, сохраняете размер ставки при проигрыше и увеличиваете вдвое при заходе до закрытия цикл.



Цикл открыт пока вы не получили запланированную прибыль. Ставьте с коэффициентом от 2.00.



Например, ваш банк составляет 40 000 рублей. Вы хотите получить 5% прибыли, то есть 2000 рублей. Результаты могут выглядеть следующим образом:

Размер ставки Коэффициент Результат Сумма в банке 2000 2.10 Проигрыш 38 000 2000 3.25 Проигрыш 36 000 2000 2.50 Выигрыш 39 000 4000 2.00 Выигрыш 43 000

Как выбрать турнир для ставок на футбол

Чтобы ставить на футбол, выберите 1-2 турнира для ставок на футбол по трём критериям.

Матчи проходят в удобное для вас время. Турнир широко освещается в СМИ. Статистика по всем участникам турнира в открытом доступе на понятном для вас языке.

Как анализировать матч

Подробный анализ повысит ваши шансы на выигрыш. При выборе ставки на футбольный матч вам поможет следующая информация.

Статистика личных встреч. Последние результаты команд. Количество времени на восстановление. Травмированные и дисквалифицированные игроки. Турнирная мотивация соперников. Новости и слухи об отношениях в коллективе. Статистика главного арбитра.

Как правильно делать ставки на футбол никто не знает. Многие эксперты дают прогнозы на футбол, но идеальной стратегии не существует. Вы можете повысить шансы на прибыль на дистанции за счёт управления банком и анализа матчей.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!