«Атлетико» — «Гранада». Прогноз: рациональность Симеоне поможет зайти коэффициенту 3.20

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» 8 февраля примет «Гранаду». Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 11.0.
Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Гранада»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Гранада» 8 февраля не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.50, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.40.
Анализ и прогноз матча «Атлетико Мадрид» — «Гранада» (08.02.2020)
“Атлетико” никак не может преодолеть чёрную полосу и набрать ход. Продвинутая статистика утверждает, что команда сильно недобрала очков и явно заслуживала большего. Но всё это детали, а факты весьма печальны: заслуженный вылет из Кубка Испании от скромнейшей “Леонесы” (1:2) и большие трудности в Примере.
После 22 туров мадридцы находятся на самой границе зоны еврокубков. Шестое место в турнирной таблице, 36 очков. Ни о какой борьбе за чемпионство речи, естественно, не идёт, но после массового ухода ключевых футболистов летом трудности были неизбежны. А вот попадать в Лигу чемпионов клуб такого калибра обязан.
Глобально ещё ничего не потеряно. Даже от занимающего третью строчку “Хетафе” подопечных Диего Симеоне отделяют всего три очка. Нужно только добавить в стабильности и начать добиваться результатов. А с этим пока больше проблемы: предыдущая победа была одержана ещё 4 января над скромным “Леванте” (2:1).
С тех пор — две ничьи и одно поражение в трёх поединках при нуле забитых мячей. 0:2 от борющегося за выживание “Эйбара”, 0:0 с находящимся в зоне вылета “Леганесом” и 0:1 от мадридского “Реала”. При этом дерби было проиграно по всем статьям, остроты у ворот Тибо Куртуа не возникало.
Следующий соперник — довольно крепкая “Гранада”, которая уверенно находится в середины турнирной таблицы и исправно кусает фаворитов. В первом круге она обыграла “Барселону”, забила два мяча “Реалу” и сыграла вничью с “Атлетико”, а во втором едва не зацепила очки на “Камп Ноу”. Каталонцы забили один мяч, да и то после того, как остались в большинстве.
Словом, легко мадридцам точно не будет. Однако статистика на их стороне: АТМД ещё ни разу не терял очки с “насридами” на своём поле. Шесть побед из шести возможных с общим счётом 20:1 — угрожающие цифры. Только они останавливают от того, чтобы взять Х2 за чудесный коэффициент 3.30.
Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.68 и победой “Атлетико” ровно в один мяч за 3.20. После неудачной серии “матрасники” вряд ли станут рисковать и гнаться за разницей голов. Если они откроют счёт, то наверняка отдадут мяч и сыграют на удержание. Первая победа за пять недель сейчас важнее всего остального.
Прогноз и ставки на матч «Атлетико» — «Гранада»
“Атлетико” не выигрывал и не забивал в чемпионате Испании аж с 4 января, а “Гранада” при всей скромности обладает хорошей организованностью и по праву идёт в середине турнирной таблицы. Гости наверняка заставят фаворита потрудиться, но разница в мастерстве и поддержка трибун должны помочь мадридцам добиться своего.
Ставка: победа “Атлетико” ровно в один мяч за 3.20.
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