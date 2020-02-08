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«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз», 9 февраля, прогноз на матч НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз»
Алексей Серяков
«Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз: Овечкин и Кузнецов намучаются с клубом Проворова
«Лётчики» будут рвать и метать после унизительных 0:5 от «Нью-Джерси» на своём льду.
Ставки / Прогнозы 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Филадельфией Флайерз». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79, успех «Филадельфии Флайерз» идёт у букмекеров за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» 9 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.29. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.85.

Анализ и прогноз матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» (09.02.2020)

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия

«Вашингтон» в последнее время не отличается стабильностью и играет по схожему принципу: валяет дурака большую часть матчей, а затем включается на непродолжительный отрезок. Дальше всё зависит от соперника. Крепкий «Питтсбург» выстоял (3:4), а вот скромные «Оттава» (5:3) и «Лос-Анджелес» (4:2) дрогнули.

Команда потеряла первое место в турнирной таблице Восточной конференции, но это не имеет особого значения. Во-первых, мощно проведённая регулярка не гарантирует ровным счётом ничего, прошлогодний пример «Тампы» это прекрасно иллюстрирует. Во-вторых, отставание от «Бостона» составляет лишь одно очко при одном поединке в запасе.

Ну и самое главное. Таблицы и даже победы для «Кэпиталз» сейчас отошли на второй план, поскольку первый целиком и полностью занят Александром Овечкиным. Российский форвард настрелял немыслимые 14 шайб в семи предыдущих матчах и единолично возглавил гонку снайперов НХЛ.

Сейчас на его счету 698 голов в НХЛ. Две ближайшие игры «столичные» проведут в родных стенах, а отметки в 500 и 600 шайб Ови достигал именно на своём льду. Сам хоккеист произнёс корректные слова о том, что забивать на заказ крайне трудно. Но все прекрасно знают, на что способен Александр Великий при должной поддержке партнёров, если у него нет проблем с мотивацией.

Надо сказать, что у «Филадельфии» довольно крепкая оборона. В двух матчах нынешнего сезона «Кэпс» отличились в основное время лишь трижды — 2:1 Б и 2:3. «Лётчики» во всю борются за попадание в плей-офф и набрали хороший ход — шесть побед в девяти последних встречах. Кроме того, они будут невероятно злы.

Дело в том, что накануне «Флайерз» разгромно проиграли на своём льду скромнейшему «Нью-Джерси», амбиции которого ограничиваются высоким драфт-пиком. Вратари превратились в решето и пропустили пять шайб с 19 бросков. Не получилось даже размочить счёт: Маккензи Блэквуд творил чудеса и совершил 46 сейвов (0:5).

В общем, «Вашингтон» справедливо идёт фаворитом, но брать его победу в основное время за 1.79 мы бы не рискнули. Соперник неудобный, да ещё и крайне мотивированный. Пожалуй, имеет смысл проверить ставку «гости откроют счёт» за 2.30. «Филадельфия» будет выпрыгивать из штанов после провала с «Дэвилз», а подопечные Тодда Рирдена частенько заваливают дебют.

Также проверим гол Ти Джея Оши за 3.00. Всё внимание будет приковано к Овечкину, в такой ситуации часто выстреливают исполнители второго плана. У опытного американца 19 голов в 54 матчах, но в последних десяти поединках он отличился лишь однажды. Для хоккеиста такого уровня это не показатель.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз»

«Вашингтон» в последнее время действует с перепадами: часто отдаёт дебюты и включается только на определённых отрезках. А «Филадельфия» будет крайне мотивирована после унизительного поражения от «Дэвилз»: 46:19 по броскам и 0:5 по счёту. На наш взгляд, лёгкой жизни у фаворита не будет.

Ставка №1: «Филадельфия» откроет счёт за 2.30.

Ставка №2: гол Ти Джея Оши за 3.00.

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