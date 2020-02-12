«Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз: Знарок проверит Цулыгина на прочность в Уфе

В матче регулярного чемпионата КХЛ 13 февраля «Салават Юлаев» сыграет со «Спартаком». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Салават Юлаев» — «Спартак» команда Николая Цулыгина котируется с коэффициентом 2.27. Победу команды Олега Знарка букмекеры оценивают коэффициентом 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак» 13 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.80, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.13. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.05.

Прогноз и анализ матча «Салават Юлаев» — «Спартак» (13.02.2020)

Обе команды начали заключительный отрезок регулярного чемпионата с побед. «Салават Юлаев», до паузы на Шведские игры потерпевший три поражения в четырёх матчах, на своём льду уверенно разобрался с «Адмиралом» (3:0) благодаря дублю Теэму Хартикайнена и двум очкам Никиты Сошникова.

Юха Метсола без особых проблем оформил «сухарь». «Моряки» активно провели дебют, но в дальнейшем преимущество хозяев оказалось внушительным. Кроме того, они сыграли на удивление дисциплинированно, получив лишь один малый штраф за 60 минут. Гости же в середине второго периода остались втроём, пропустили вторую шайбу и от этого удара уже не оправились.

Плей-офф от «Салавата Юлаева» никуда не денется: 63 очка в 56 матчах и девять баллов запаса от находящихся за пределами топ-8 «Нефтехимика» и «Адмирала». Остаются даже неплохие шансы догнать «Сибирь» и финишировать пятым в конференции (два очка отставания), но подопечные Николая Цулыгина, скорее всего, постараются попасть в первом раунде на «Барыс».

А вот «Спартак» после паузы начал с волевой победой над «Металлургом» (4:2). Надо сказать, что во многом команде повезло. Стартовые два периода «лисы» провели гораздо лучше, но Юлиус Гудачек оставил своих партнёров в игре, а Робину Ганзлу повезло с отскоком шайбы.

В третьем периоде красно-белые немного добавили, а гости не использовали свои моменты, занервничали и пропустили две шайбы за 43 секунды. Спастись не сумели, да ещё и получили четвёртый гол в пустые ворота. По факту москвичи скорее отскочили, магнитогорцы определённо заслуживали очков.

В последнее время очные встречи «Салавата» и «Спартака» часто получаются результативными. Планка в 4.5 шайбы пробивалась в шести предыдущих случаях из семи. А вот результаты трёх недавних поединков в Уфе: 3:4, 5:4 и 5:3. Соответственно с голами вряд ли возникнут проблемы.

Проверим тотал больше 4.5 шайбы за 1.80. Обе команды чувствуют себя довольно уверенно: преимущества домашней площадки в первом раунде плей-офф не добиться, но и запас от ближайших преследователей имеется. Вариант посмелее — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.33. Подопечные Олега Знарка редко выдают два слабых матча подряд, а с ММг они играли далеко не лучшим образом.

Прогноз и ставки на матч «Салават Юлаев» — «Спартак»

В последнее время очные встречи «Салавата» и «Спартака» часто получаются результативными. Планка в 4.5 шайбы пробивалась в шести предыдущих случаях из семи. При этом «Салавата» ощутимо не хватает стабильности, а красно-белые крайне редко проводят две бледные встречи подряд. Сыграем от гостей.

Ставка: «Спартак» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.33.