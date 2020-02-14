«Норвич» — «Ливерпуль». Прогноз: Пукки не остановит победный конвейер Клоппа

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» 15 февраля примет «Ливерпуль». Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты в прогнозах считают явным фаворитом гостей: поставить на победу подопечных Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех команды Даниэля Фарке оценён букмекерами коэффициентом 10.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Норвич Сити» — «Ливерпуль»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Норвич Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьёт «Норвич Сити», сыграет коэффициент 1.72. Гол «Ливерпуля» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.

Анализ и прогноз матча «Норвич Сити» — «Ливерпуль» (15.02.2020)

«Норвич Сити» продолжает замыкать турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Не помогают и те пять очков, которые клуб набрал в новом году. Виной тому катастрофическая игра в обороне: за 25 туров «канарейки» пропустили 47 мячей, а в последних пяти — 8.



Единственной радостью для подопечных Даниэля Фарке остаётся Кубок Англии. Обыграв на выезде «Бёрнли» (2:1), они вышли в 1/8 финала. Однако и тут не всё гладко: в соперниках будет лондонский «Тоттенхэм», хотя, конечно, всякое может быть.



Так или иначе, положение дел «Норвича» оставляет желать лучшего. 13 туров — это внушительная дистанция, шансы выползти из зоны вылета ещё имеются. И всё же задача перед «канарейками» стоит сверхсложная. А учитывая силу предстоящего соперника, в ближайшее время поживиться очками едва ли получится.



«Ливерпуль», лидируя с завидным отрывом, продолжает штамповать победы одну за другой. Более того, в предыдущих 10 матчах английской Премьер-лиги голкипер мерсисайдцев Алисон Бекер пропустил всего один мяч. Красные сейчас в превосходной форме: в 25 матчах набрано 73 очка из 75 возможных.



В Кубке Англии команда Юргена Клоппа также преуспела. В переигровке 1/16 финала на «Энфилде» против «Шрусбери Таун» вышел молодёжный состав «Ливерпуля». Автогол гостей позволил мерсисайдцам пройти дальше, хотя они и сами показали более чем достойный футбол.



Не стоит забывать и о плей-офф Лиги чемпионов, в котором красные будут сражаться с мадридским «Атлетико». Встреча пройдёт уже на следующей неделе, а потому в субботнем матче с аутсайдером АПЛ вполне вероятна ротация. Молодёжный состав мы, естественно, не увидим, но поберечь своих ключевых игроков Юрген Клопп может.



«Норвичу» это только на руку. Подопечные Даниэля Фарке не боятся идти вперёд большими силами, поэтому свой шанс затолкать гол они наверняка получат. В предстоящем поединке можно проверить ставку «обе забьют» за коэффициент 1.83.



К тому же статистика на нашей стороне. В последних пяти очных противостояниях с «Ливерпулем» «канарейки» непременно забивали. В нынешнем сезоне «Норвич» забил 11 голов во втором тайме, мерсисайдцы девять мячей пропустили как раз после перерыва.

Прогноз и ставки на матч «Норвич Сити» — «Ливерпуль»

Положение у «канареек» плачевное. Чтобы избежать вылета, необходим удачный отрезок, но надеяться на очки в ближайшем матче вряд ли приходится. «Ливерпуль» сейчас в превосходной форме и лидирует в АПЛ с завидным отрывом. Однако у мерсисайдцев на следующей неделе плей-офф Лиги чемпионов. Вполне вероятно, что в матче с аутсайдером Клопп проведёт ротацию состава.



Это увеличит шансы «Норвича» отличиться. Проверим ставку «обе команды забьют» за сносный коэффициент 1.83. Статистика на нашей стороне. В последних пяти очных противостояниях с красными «канарейки» непременно забивали.



Ставка: «обе команды забьют» за коэффициент 1.83.