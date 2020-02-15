«Реал» — «Сельта». Прогноз: Смолов не спасёт «кельтов» от очередного поражения в Мадриде

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал Мадрид» примет «Сельту» 16 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 10.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал Мадрид» — «Сельта»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Реал Мадрид» — «Сельта» 16 февраля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.50, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.52. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.30.

Анализ и прогноз матча «Реал Мадрид» — «Сельта» (16.02.2020)

«Реал» продолжает сминать всё на своём пути. Суперкубок Испании уже выигран, а в чемпионате Испании одержаны пять побед подряд с общим счётом 11:2. Единственной неудачей в 2020 году остаётся вылет из Кубка Испании от рук крепкого «Реала Сосьедад», но в случае завоевания титула об этом никто не вспомнит.



Надо сказать, что на упомянутом отрезке соперники были что надо. Уверенно входящий в зону Лиги чемпионов «Хетафе» (3:0), мощная «Севилья» (2:1) и мадридский «Атлетико» (1:0). А также успешно ведущие борьбу за выживание «Вальядолид» (1:0) и «Осасуна» (4:1). Ни одного пассажира.



Подопечные Зинедина Зидана по-прежнему занимают первую строчку в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» уже успела одолеть «Хетафе» в 24-м туре на «Камп Ноу» и сравнялась по количеству набранных очков, зато у «королевского клуба» есть игра в запасе. Все остальные далеко позади.



«Сельта» неделю назад приятно удивила, одолев крепкую «Севилью» в родных стенах (2:1). Не без доли везения, конечно, но в целом результат кажется справедливым: «кельты» уступали в счёте вплоть до 78-й минуты, однако не опустили рук и смогли добиться своего. Победный гол забили уже в компенсированное время.



От Фёдора Смолова ожидают большего, хотя в целом он оставляет нормальное впечатление. Для футболиста, который давно не имел игровой практики и фактически перебрался в Испанию прямо с зимнего сбора, он находится в хорошей форме. Много двигается, старается предлагать себя и время от времени ловко выдаёт обостряющие передачи.



Правда, в Мадриде подопечным Оскара Гарсии будет невероятно сложно. Вдобавок ко всему им придётся обойтись без основного защитника Уго Мальо, который пропустит поединок из-за перебора жёлтых карточек. «Сельта» не любит и не умеет действовать вторым номером, предпочитая контроль мяча и мелкий пас.



С учётом процента брака и огромного количества ошибок в обороне, логично предположить, что «Реал» свои два-три мяча забьёт. «Кельты» много пропускают, а в 11 выездных матчах чемпионата Испании добыли всего одну победу при трёх ничьих и семи поражениях. Тут надо бы добавить, что мадридцы в родных стенах в нынешнем сезоне ещё не проигрывали.

Статистика очных встреч неумолима: четыре победы фаворита с разницей как минимум в два мяча в четырёх последних случаях. Защита у «сливочных» в полном порядке, состав заметно сильнее, да и в Кубке Испании они накануне не играли, а потому сохранили свежесть. Сыграем от хозяев. Мы бы выбирали между П1 с форой (-2) за 2.27 и П1 всухую за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Реал Мадрид» — «Сельта»

«Сельта» слабо играет на выезде — лишь одна победа в 11 матчах Примеры. «Реал» ещё не проигрывал на своём поле в этом сезоне, а также имеет действующую серию из пяти побед в чемпионате Испании. «Кельты» с любым соперником стараются играть от себя, но мадридцы прекрасно умеют за это наказывать. Ждём победы фаворита в два-три мяча.



Ставка: «Реал» победит с форой (-2) за 2.27.