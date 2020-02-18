«Северсталь» — «Динамо М». Прогноз: Разин и Крикунов порадуют зрителей в Череповце

Соперники могут позволить себе не думать о турнирных раскладах и сыграть в атаку.

В матче регулярного чемпионата КХЛ 19 февраля «Северсталь» сыграет с московским «Динамо». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут гости. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Северсталь» — «Динамо М» команда Владимира Крикунова котируется с коэффициентом 1.64. Победу команды Андрея Разина букмекеры оценивают коэффициентом 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо М»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо М» 19 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.85, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.00. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.30.

Прогноз и анализ матча «Северсталь» — «Динамо М» (19.02.2020)

После провальной серии из четырёх разгромных поражений на рубеже января и февраля с общим счётом 3:18 «Северсталь» фактически просто доигрывает сезон в своё удовольствие. Теоретические шансы на плей-офф ещё остаются, но этот расклад из области фантастики.

На сегодня «стальные» набрали 52 очка в 59 встречах. Для попадания в кубковую восьмёрку даже при трёх победах в оставшееся время нужно, чтобы «Торпедо» проиграло все грядущие поединки строго за 60 минут, а «Сочи» повалился набок и не сумел этим воспользоваться. Это при том, что у «леопардов» впереди игры как с нижегородцами, так и с «Северсталью».

В общем, подопечные Андрея Разина могут со спокойной душой не думать о раскладах и постараться завершить регулярный чемпионат на хорошей ноте. Пока получается вполне неплохо: в трёх предыдущих матчах одержаны две победы — над «Куньлунем» (2:1) и «Трактором» (4:2).

Между ними закралось поражение от «Сибири», но и там команда выглядела достойно (2:3). «Снеговики» впервые вышли вперёд только на 54-й минуте, в оставшееся время гости создали несколько хороших моментов, однако не сумели реализовать большинство в концовке и остались с пустыми руками.

Московскому «Динамо» тоже некуда спешить. Кошмарное поражение в Хельсинки фактически сняло вопрос об итоговом месте коллектива в Западной конференции. Теперь «Йокерит» опережает бело-голубых на пять очков, а «Спартак» отстаёт на те же пять баллов. Четвёртое место вряд ли куда-то денется.

С обороной у подопечных Владимира Крикунова в последнее время творится что-то неладное. Огромное количество удалений, постоянные ошибки защитников, да и вратари совсем не выручают. Сперва москвичи умудрились пропустить шесть шайб в Риге от несчастного «Динамо» (7:6 ОТ), а затем отлетели от «Йокерита» (0:5).

Уже в середине второго периода «шуты» повели с разницей в пять шайб, оставшееся время фактически превратилось в тренировку (впрочем, с обилием стычек и удалений). Вот и получается, что в Череповце сойдутся два клуба, которым незачем сидеть у ворот, поскольку турнирной мотивации практически не осталось.

Оба тренера могут спокойно играть в атаку и экспериментировать с составом, так что пару-тройку изменений мы наверняка увидим. «Динамо» пропускает непривычно часто, а у «Северстали» в феврале четыре из пяти матчей получились верховыми. Потому мы бы выбирали между ТБ 4.5 шайбы за 1.85 и ставкой «гол в каждом периоде» за 1.87.

Прогноз и ставки на матч «Северсталь» — «Динамо М»

Обе команды могут доигрывать регулярный сезон в своё удовольствие: шансы череповчан попасть в плей-офф исчисляются статистической погрешностью, а бело-голубые практически наверняка останутся четвёртыми на Западе. Отсиживаться у своих ворот нет никакого смысла, так что соперники наверняка сыграют бодро и порадуют публику.

Ставка: гол в каждом периоде за 1.87.