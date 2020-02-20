«Вашингтон» — «Монреаль». Прогноз: Овечкин прервёт чёрную серию на глазах у Ковальчука

В матче регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Монреаль Канадиенс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Вашингтон Кэпиталз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74, успех «Монреаль Канадиенс» идёт у букмекеров за 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» 21 февраля будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.85.

Анализ и прогноз матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» (21.02.2020)

«Вашингтон» потерпел четыре поражения в пяти последних матчах. За весь сезон столь печальный отрезок случился во второй раз. Впервые это произошло в самом начале регулярного чемпионата, с 6 по 15 октября. Впрочем, даже там были два поражения в овертайме, а тут все неудачи состоялись в основное время.



Иными словами, так плохо «Кэпиталз» в нынешнем сезоне ещё не играли. После паузы на Матч всех звёзд НХЛ каждая победа даётся со скрипом. Овечкин с партнёрами если и берут верх, то, скорее всего, над клубом не из зоны плей-офф (исключение одно — «Колорадо») и на тоненького, с разницей в одну-две шайбы.



Стабильность исчезла окончательно. Как правило, команда включается на короткие отрезки и выдаёт хорошие 10-15 минут, которых изредка хватает для успеха. А в остальное время откровенно валяет дурака: высокий процент брака, частые ошибки в обороне, удаления. Ещё и вратари в последнее время выручают по большим праздникам.



Впрочем, ничего страшного не случилось. Даже после кошмарного отрезка «столичные» с огромным запасом находятся в топ-4 Восточной конференции. Кроме того, в строй вернулся Евгений Кузнецов, получивший травму в поединке с «Айлендерс». Без него, понятное дело, магии стало гораздо меньше, а большинство вообще пропало как класс.



Над проблемной защитой работает менеджмент. Накануне удалось выменять из «Сан-Хосе» Брендена Диллона. На бумаге этот вариант кажется замечательным: надёжный домосед с отличными габаритами, который находится в самом расцвете сил и практически не получает травм. Надёжности он определённо добавит.



Гостевая серия наконец-то осталась позади. «Кэпс» возвращаются на свой лёд и скрестят клюшки с «Монреалем», который вслед за непродолжительным всплеском резко потух. Канадский клуб потерпел пять поражений подряд, четыре из которых — в основное время. И без того скромные шансы на плей-офф фактически превратились в статистическую погрешность.



Все расклады на стороне «Вашингтона». Свой лёд, вернувшийся в прошлой игре Кузнецов, лишний день отдыха. 2,5 дня на восстановление — внушительный срок по меркам НХЛ, благо что подопечным Тодда Рирдена на фоне свежих неудач нужно было перезарядить батарейки и выдохнуть.



Естественно, многое упирается в Александра Овечкина. Отметку в 500 и 600 шайб он преодолевал в родных стенах, до 700 голов ему осталось всего два точных броска. Россиянин впервые в сезоне ушёл со льда без шайб в пяти поединках подряд и полон решимости прервать эту серию. Возвращение Кузнецова практически гарантирует пару-тройку передач-конфеток в большинстве.

Словом, шансы гостей зацепиться откровенно невелики. Проверим ставку «Овечкин наберёт очки в первом периоде» за 2.90. Скорее всего, злой Ови выскочит на лёд, как горилла из клетки, и сразу же нагрузит Кэри Прайса по полной программе. Кроме того, возьмём П1 с форой (-1.5 шайбы) с коэффициентом 2.04.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»

Все расклады на стороне «Вашингтона». Свой лёд, вернувшийся в прошлой игре Кузнецов, лишний день отдыха. Плюс сила состава, разумеется. «Кэпиталз» выменяли габаритного защитника Брендена Диллона, а «Монреаль» потерпел пять поражений подряд и фактически закончил борьбу за плей-офф. Фавориту пора прервать серию неудач.



Ставка №1: Александр Овечкин наберёт очки в первом периоде за 2.90.



Ставка №2: победа «Вашингтона» с форой (-1.5) за 2.04.