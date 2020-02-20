«Авангард» — «Йокерит». Прогноз: Войнов и Емелин исправятся за провал в Казани

В матче регулярного чемпионата КХЛ 21 февраля «Авангард» сыграет с «Йокеритом». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 19:30 мск. В ставках на матч «Авангард» — «Йокерит» команда Боба Хартли котируется с коэффициентом 2.01. Победу команды Лаури Марьямяки букмекеры оценивают коэффициентом 3.16.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Йокерит»

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Йокерит» 21 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.77, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.10. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.10.

Прогноз и анализ матча «Авангард» — «Йокерит» (21.02.2020)

«Авангард» накануне потерял даже теоретические шансы на первое место в Восточной конференции, потерпев в гостях сокрушительное поражение от «Ак Барса» (3:5). После этого казанцы оторвались на семь очков, да ещё и при одной игре в запасе. Теперь они будут сражаться за Кубок Континента.



По счёту может показаться, что игра получилась довольно равной, хотя на деле это совсем не так. Достаточно сказать, что к 54-й минуте преимущество подопечных Дмитрия Квартальнова составляло пять шайб. И лишь затем они выключились, позволив сопернику сохранить лицо.



Хозяева моментально создали себе преимущество, затем трижды выстояли в меньшинстве и забили вторую шайбу перед самым перерывом. У омичей в атаке мало что получалось, прежде всего в большинстве. А вот «барсы» забили в формате «5 на 4» третий и четвёртый голы, после чего игра фактически завершилась.



Теперь «ястребам» нужно смотреть вниз и думать, как сохранить вторую строчку. «Барыс» набрал сумасшедший ход, одержав шесть побед при одном поражении в овертайме в семи последних поединках. Отрыв от клуба из Казахстана скукожился до двух очков.



Соответственно расслабляться хозяевам ещё рано. Благо что «Йокерит» сейчас в полнейшем порядке: всего одна неудача в пяти предыдущих матчах, да и та в серии буллитов (3:4 Б с «Металлургом»). Во всех остальных случаях финны брали два очка в основное время.



Гости имели лишний день на восстановление после разноса московского «Динамо». Бело-голубых сломал «гол в раздевалку»: на исходе первого периода «джокеры» реализовали большинство, превратив 1:0 в 2:0. Команда Владимира Крикунова потухла, получила пять шайб к исходу 33-й минуты и даже не сумела забить гол престижа (0:5).



Тем не менее ставить против «Авангарда» мы не рискнём. Свой лёд и злость после чувствительного поражения от лидера конференции — значимые факторы, а близость «Барыса» только добавит концентрации. Финны с большой долей вероятности останутся на третьем месте Запада. Задача на регулярку выполнена, победа станет скорее приятным бонусом.

Не будем мудрить и возьмём гол «Авангарда» в первом периоде за 1.75. Скорее всего, «ястребы» выскочат на лёд с желанием исправиться перед родными болельщиками и с первых же минут нагрузят вратаря гостей от всей души. Вариант посмелее — П1 в первом периоде за 2.70.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» — «Йокерит»

«Авангард» накануне провалил матч в Казани и потерял шансы на первое место Восточной конференции. Сзади уже подпирает «Барыс». Желание исправиться за чувствительное поражение и поддержка трибун наверняка сподвигнут омичей агрессивно провести дебют. На наш взгляд, первая шайба не заставит себя ждать.



Ставка: гол «Авангарда» в первом периоде за 1.75.