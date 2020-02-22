«Авангард» — «Локомотив». Прогноз: Хартли и Пелино потратят первый период на разведку

В матче регулярного чемпионата КХЛ 23 февраля «Авангард» сыграет с «Локомотивом». Прогноз на матч от букмекерских контор однозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:30 мск. В ставках на матч «Авангард» — «Локомотив» команда Боба Хартли котируется с коэффициентом 1.91. Победу команды Майка Пелино букмекеры оценивают коэффициентом 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Локомотив»

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Локомотив» 23 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.92, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.96. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.10.

Прогноз и анализ матча «Авангард» — «Локомотив» (23.02.2020)

«Авангард» потерпел два поражения подряд, после чего борьба за второе место в турнирной таблице Восточной конференции резко обострилась. Сперва ничего не получилось в Казани: 0:5 к 54-й минуте и 3:5 к финальной сирене. Затем на своём льду уступили «Йокериту» (1:2 Б).



Надо сказать, что в обоих случаях результат получился справедливым. «Ак Барс» просто оказался заметно сильнее и по делу обеспечил себе первую строчку Востока. С финнами игра выдалась скорее равной, однако в концовке гости выглядели интереснее. Игорь Бобков несколько раз выручил, а вот в серии буллитов спасовал в четырёх попытках из семи.



Подвели два удаления Брэндона Макмиллана в третьем периоде на ровном месте, из-за которых четыре минуты пришлось действовать в меньшинстве. Боб Хартли на пресс-конференции отметил, что просит хоккеистов играть в режиме плей-офф уже сейчас.



Следовательно, омичи не планируют сливать остаток регулярного чемпионата в попытке выбрать более удобного соперника. Они планируют сохранить вторую позицию. Сделать это будет не так-то просто: «Барыс» сейчас крайне хорош, а отрыв минимален — одно-единственное очко.



Теперь в Балашиху пожалует «Локомотив», у которого две победы в трёх предыдущих поединках, а единственное поражение на данном отрезке нанёс ЦСКА (0:4). Ярославцам уже ничего толком не надо, накануне они разгромили «Витязь» (5:1) и никуда не денутся с шестого места Запада.



До «Спартака» шесть очков, от «Витязя» отделяют ровно столько же. Можно не форсировать события и спокойно готовиться к плей-офф. Подопечные Майка Пелино во вторник произвели серьёзное впечатление: они полностью превзошли оппонента, постоянно нагружали Петра Кочеткова, а единственную шайбу пропустили в меньшинстве.



С момента назначения Боба Хартли на пост главного тренера «ястребов» соперники пересеклись трижды. Во всех случаях с результативностью было так себе: 4:0, 0:2 и 1:2. У хозяев на кону второе место в конференции, так что вряд ли они станут раскрываться с риском пропустить контратаку.

Мы бы отталкивались от аккуратного дебюта и общего низа. Тотал меньше 4.5 шайбы идёт в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Также стоит рассмотреть ничью в первом периоде за мощный коэффициент 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» — «Локомотив»

С момента назначения Боба Хартли на пост главного тренера «ястребов» соперники пересеклись трижды. Во всех случаях с результативностью было так себе: 4:0, 0:2 и 1:2. У хозяев на кону второе место в конференции, так что вряд ли они станут раскрываться. Ждём аккуратного дебюта и невысокой результативности.



Ставка: ничья в первом периоде за 2.35.