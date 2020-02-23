«Амур» — «Нефтехимик». Прогноз: «тигры» исправятся за позорные 0:8 от нижнекамцев

Если не отреагировать на такое поражение, то о каком плей-офф вообще может идти речь?

В матче регулярного чемпионата КХЛ 24 февраля «Амур» сыграет с «Нефтехимиком». Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 10:00 мск. В ставках на матч «Амур» — «Нефтехимик» команда Александра Гулявцева котируется с коэффициентом 2.30. Победу команды Вячеслава Буцаева букмекеры оценивают коэффициентом 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Нефтехимик»

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Нефтехимик» 24 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.88, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 1.96. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.94.

Прогноз и анализ матча «Амур» — «Нефтехимик» (24.02.2020)

Последний шанс «Амура» зацепиться за плей-офф. Если попасть в кубковую восьмёрку всё же не получится, команда может винить только себя. Календарь ей достался более чем приятный: заканчивать регулярный чемпионат четырьмя домашними матчами — это серьёзное преимущество.

Вот только дальневосточникам оно пока не помогает. Для начала они умудрились проиграть рижскому «Динамо» (1:2 Б), амбиции которого ограничиваются борьбой с минским «Динамо» за звание предпоследнего клуба КХЛ. Хоккей получился равным, все возможности для победы имелись.

В концовке третьего периода пару раз выручил Александр Салак, в овертайме Кирилл Рассказов не реализовал выход один в одного (попал в штангу), а затем ничего не получилось в серии буллитов. Пять попыток — ноль голов. Рижанам для итоговой победы хватило одного точного броска.

Дальше — больше. Плей-офф фактически стартовал с двухматчевого противостояния с «Нефтехимиком» — именно эти две команды изо всех сил стараются выкурить «Куньлунь» с восьмого места Восточной конференции. Ажиотаж оказался огромным, а по факту получился полнейший провал.

Хозяева бодро начали и владели инициативой в стартовые пять минут, но затем «Нефтехимик» проснулся и добавил. Евгений Аликин совершил чудо-спасение, однако партнёров это не завело. Уже к исходу второго периода всё было кончено — 0:5. Завершающие 20 минут превратились в тренировку, что не помешало нижнекамцам закинуть ещё трёшку.

Строго говоря, у подопечных Александра Гулявцева не получилось ровным счётом ничего. Несколько шайб они получили с «пятачка», а третий гол гостям подарил Евгений Аликин. Вариантов у «Амура» не осталось: нужно побеждать, причём желательно в основное время.

В заключительный игровой день «Нефтехимик» сразится с «Адмиралом», которому уже совсем ничего не надо. Соответственно, к этому моменту нужно любой ценой обогнать конкурента в турнирной таблице. На сегодня у «Нефтехимика» и «Куньлуня» по 60 баллов, а «тигры» отстают на один пункт. При этом клуб из Китая провёл на один поединок больше.

Вряд ли игра получится красивой, но командам сейчас не до зрелищности. Если «Амур» не отреагирует на унизительное поражение накануне, болельщики этого не поймут. Кроме того, до воскресной игры дальневосточники выиграли у «Нефтехимика» три предыдущие очные встречи.

Мы бы выбирали между 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.23, а также ИТМ 2 шайбы «Нефтехимика» за 2.10. Ждём огромного количества единоборств и внимательной игры в обороне. Скорее всего, на этот раз голов окажется немного.

Прогноз и ставки на матч «Амур» — «Нефтехимик»

Накануне «Амур» потерпел разгромное поражение (0:8). Второй матч с «Нефтехимиком» — последний шанс зацепиться за плей-офф. «Тиграм» нужна победа любой ценой. Болельщики сделают всё возможное, а сами хоккеисты наверняка заведутся после позорных 0:7 и постараются исправиться.

Ставка: «Амур» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.23.