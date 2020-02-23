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РПЛ-2019/2020: прогноз и ставки на чемпионство и вылет в ФНЛ, шансы «Спартака»

Шансы «Спартака» на вылет в ФНЛ
Владимир Прокофьев
Шансы «Спартака» вылететь в ФНЛ в 33 раза выше, чем на чемпионство. Эксперты сошли с ума?
«Спартак» может выиграть Кубок России и отправиться в лучшую лигу мира. Обзор унизительных котировок букмекеров.
Ставки / Прогнозы 0

28 февраля матчем «Крылья Советов» — «Оренбург» возобновится РПЛ сезона-2019/2020. Командам осталось сыграть меньше половины чемпионата — лишь 11 туров, но интриг и закрученных сюжетов хватит на всех:

  • «Зенит» на фоне гигантского отрыва, вылета из еврокубков и зимних скандалов.
  • «Ростов» с Карпиным и Мамаевым в борьбе за Лигу чемпионов.
  • «Локомотив» без Смолова и после шумных историй с Геркусом и Фернандешем.
  • «Сочи» с Кокориным, Рами и целой группой бывших игроков «Зенита».
  • «Рубин» под руководством Слуцкого и с травмированным Тарасовым.
  • ЦСКА в ожидании прогресса молодых талантов.
  • «Краснодар» с намерениями сделать следующий шаг в развитии клуба.
  • «Спартак» после очередного трофея и в трёх очках от зоны стыковых матчей.

Перспективы красно-белых выглядят особенно интересно в оставшейся части сезона. «Зенит» уже вряд ли упустит чемпионство, а у первой пятёрки слишком большой отрыв от конкурентов. «Спартак» может стать шестым или даже забраться выше в случае провала одного из грандов, но команда Доменико Тедеско ещё не обезопасила себя от зоны вылета.

В теории, «Спартак» способен выиграть золото в текущем сезоне РПЛ, ведь математические шансы на первую строчку пока сохраняются. Однако букмекеры выставляют вполне однозначную линию на будущего триумфатора.

Кто станет чемпионом РПЛ в сезоне-2019/2020

  • «Зенит» — коэффициент 1.12.
  • «Краснодар» — 17.00.
  • ЦСКА — 19.00.
  • «Локомотив» — 21.00.
  • «Ростов» — 67.00.
  • «Спартак» — 1000.00.

Отрыв между «Зенитом» и «Спартаком» составляет 23 очка. Больше половины из оставшихся матчей сине-бело-голубые проведут дома. В Санкт-Петербург пожалуют «Локомотив», «Уфа», «Урал», «Крылья Советов», «Сочи» и «Оренбург». Даже если красно-белые каким-то чудом выиграют 11 поединков подряд, о чемпионстве стоит забыть до следующего сезона.

По прогнозам букмекеров, шансы красно-белых на титул составляют 0,1%. Зато вероятность увидеть «Спартак» в первой тройке существенно выше.

Кто попадёт в топ-3 РПЛ в сезоне/2019/2020

  • «Краснодар» — коэффициент 1.55.
  • ЦСКА — 1.70.
  • «Локомотив» — 1.70.
  • «Ростов» — 2.50.
  • «Спартак» — 50.00.

Эксперты не дают линию на «Зенит», так как не сомневаются в силе команды Сергея Семака. Любопытно, что на ЦСКА и «Локомотив» аналитики установили одинаковый коэффициент, хотя шансы «армейцев» на чемпионство котируются выше.

У «Спартака» 2% на попадание в тройку. Красно-белые отстают от «Ростова», ЦСКА и «Локомотива» на 12 очков. Для 11 туров гандикап слишком велик. Впрочем, коллектив Доменико Тедеско имеет все шансы завоевать путёвку в Лигу Европы.

Для участия в еврокубках «Спартаку» необходимо завершить чемпионат на шестой строчке и надеяться, что Кубок России выиграет команда из топ-6 РПЛ.

В четвертьфинале Кубка России красно-белые в дерби Всея Руси сойдутся с ЦСКА. Победитель данной пары в полуфинале скорее всего встретится с «Зенитом». Впрочем, сине-бело-голубым ещё нужно одолеть «Ахмат». В другой половине сетки сразу три коллектива, выступающих в ФНЛ.

Кто выиграет Кубок России в сезоне-2019/2020

  • «Зенит» — коэффициент 2.80.
  • «Спартак — 5.10.
  • ЦСКА — 5.20.
  • «Урал» — 5.95.
  • «Торпедо» — 10.00.
  • «Химки» — 10.00.
  • «Ахмат» — 12.00.
  • «Шинник» — 18.00.

Эксперты делают ставки на «Зенит», а шансы «Спартака» на трофей составляют чуть меньше 20%. В очередной раз в финал Кубка России может выйти «Урал». «Шмелям» нужно пройти «Шинник», а затем разобраться с победителем пары «Химки» — «Торпедо».

«Спартаку», чтобы сосредоточиться на Кубке России, необходимо оторваться от соперников из зоны стыковых матчей. После 19 туров красно-белые опережают «Рубин» и «Оренбург» лишь на три очка. Букмекеры уже подготовили не самую приятную линию для команды Доменико Тедеско.

«Спартак» вылетит в ФНЛ по итогам сезона-2019/2020 — коэффициент 30.00

Вероятность вылета «Спартака» в ФНЛ, по мнению аналитиков, составляет 3,33%. Удивительно, но шансы на чемпионство оцениваются в 33 раза ниже. У красно-белых впереди не самый сложный график, однако и простым его не назовёшь из-за истории личных встреч с большинством оппонентов:

  • 20-й тур в гостях с «Динамо». В первом круге соперники сыграли вничью 0:0.
  • 21-й тур дома с «Краснодаром». В первом круге «быки» победили со счётом 2:1.
  • 22-й тур в гостях с «Оренбургом». В 2019 году коллектив Владимира Федотова переиграл «Спартак» в обоих официальных матчах.
  • 23-й тур в гостях с «Арсеналом». У туляков в активе три победы подряд над красно-белыми.
  • 24-й тур дома с «Уфой». В первом круге «Уфа» выиграла со счётом 1:0.
  • 25-й тур в гостях с ЦСКА. В двух прошлых сезонах «армейцы» набрали очки в домашних поединках со «Спартаком».
  • 26-й тур дома с «Тамбовом». В первом круге «волки» отправили в ворота Максименко два безответных мяча.
  • 27-й тур дома с «Локомотивом». Сёмин постарается взять реванш у Тедеско за чувствительные 0:3, полученные прошлой осенью.
  • 28-й тур в гостях с «Сочи». Лишь благодаря спорному голу Жиго на 93-й минуте «Спартак» дожал «барсов» в матче первого круга.
  • 29-й тур дома с «Ахматом». В двух предыдущих сезонах РПЛ «Спартак» получил 1:2 и 1:3 в Москве от грозненцев.
  • 30-й тур в гостях с «Рубином». Красно-белые ни разу не выиграли у казанцев за три последних матча.

Среди команд из нижней половины таблицы РПЛ у «Спартака» самый дорогой состав, а также талантливый и перспективный тренер. Но от красно-белых никогда не знаешь, чего ожидать. Команда Доменико Тедеско способна выиграть Кубок России и попасть в топ-6, однако и вылет в ФНЛ исключать не стоит.

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