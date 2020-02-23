«Спартак» может выиграть Кубок России и отправиться в лучшую лигу мира. Обзор унизительных котировок букмекеров.

Шансы «Спартака» вылететь в ФНЛ в 33 раза выше, чем на чемпионство. Эксперты сошли с ума?

28 февраля матчем «Крылья Советов» — «Оренбург» возобновится РПЛ сезона-2019/2020. Командам осталось сыграть меньше половины чемпионата — лишь 11 туров, но интриг и закрученных сюжетов хватит на всех:

«Зенит» на фоне гигантского отрыва, вылета из еврокубков и зимних скандалов.

«Ростов» с Карпиным и Мамаевым в борьбе за Лигу чемпионов.

«Локомотив» без Смолова и после шумных историй с Геркусом и Фернандешем.

«Сочи» с Кокориным, Рами и целой группой бывших игроков «Зенита».

«Рубин» под руководством Слуцкого и с травмированным Тарасовым.

ЦСКА в ожидании прогресса молодых талантов.

«Краснодар» с намерениями сделать следующий шаг в развитии клуба.

«Спартак» после очередного трофея и в трёх очках от зоны стыковых матчей.

Перспективы красно-белых выглядят особенно интересно в оставшейся части сезона. «Зенит» уже вряд ли упустит чемпионство, а у первой пятёрки слишком большой отрыв от конкурентов. «Спартак» может стать шестым или даже забраться выше в случае провала одного из грандов, но команда Доменико Тедеско ещё не обезопасила себя от зоны вылета.

В теории, «Спартак» способен выиграть золото в текущем сезоне РПЛ, ведь математические шансы на первую строчку пока сохраняются. Однако букмекеры выставляют вполне однозначную линию на будущего триумфатора.

Кто станет чемпионом РПЛ в сезоне-2019/2020

«Зенит» — коэффициент 1.12.

«Краснодар» — 17.00.

ЦСКА — 19.00.

«Локомотив» — 21.00.

«Ростов» — 67.00.

«Спартак» — 1000.00.

Отрыв между «Зенитом» и «Спартаком» составляет 23 очка. Больше половины из оставшихся матчей сине-бело-голубые проведут дома. В Санкт-Петербург пожалуют «Локомотив», «Уфа», «Урал», «Крылья Советов», «Сочи» и «Оренбург». Даже если красно-белые каким-то чудом выиграют 11 поединков подряд, о чемпионстве стоит забыть до следующего сезона.

По прогнозам букмекеров, шансы красно-белых на титул составляют 0,1%. Зато вероятность увидеть «Спартак» в первой тройке существенно выше.

Кто попадёт в топ-3 РПЛ в сезоне/2019/2020

«Краснодар» — коэффициент 1.55.

ЦСКА — 1.70.

«Локомотив» — 1.70.

«Ростов» — 2.50.

«Спартак» — 50.00.

Эксперты не дают линию на «Зенит», так как не сомневаются в силе команды Сергея Семака. Любопытно, что на ЦСКА и «Локомотив» аналитики установили одинаковый коэффициент, хотя шансы «армейцев» на чемпионство котируются выше.

У «Спартака» 2% на попадание в тройку. Красно-белые отстают от «Ростова», ЦСКА и «Локомотива» на 12 очков. Для 11 туров гандикап слишком велик. Впрочем, коллектив Доменико Тедеско имеет все шансы завоевать путёвку в Лигу Европы.

Для участия в еврокубках «Спартаку» необходимо завершить чемпионат на шестой строчке и надеяться, что Кубок России выиграет команда из топ-6 РПЛ.

В четвертьфинале Кубка России красно-белые в дерби Всея Руси сойдутся с ЦСКА. Победитель данной пары в полуфинале скорее всего встретится с «Зенитом». Впрочем, сине-бело-голубым ещё нужно одолеть «Ахмат». В другой половине сетки сразу три коллектива, выступающих в ФНЛ.

Кто выиграет Кубок России в сезоне-2019/2020

«Зенит» — коэффициент 2.80.

«Спартак — 5.10.

ЦСКА — 5.20.

«Урал» — 5.95.

«Торпедо» — 10.00.

«Химки» — 10.00.

«Ахмат» — 12.00.

«Шинник» — 18.00.

Эксперты делают ставки на «Зенит», а шансы «Спартака» на трофей составляют чуть меньше 20%. В очередной раз в финал Кубка России может выйти «Урал». «Шмелям» нужно пройти «Шинник», а затем разобраться с победителем пары «Химки» — «Торпедо».

«Спартаку», чтобы сосредоточиться на Кубке России, необходимо оторваться от соперников из зоны стыковых матчей. После 19 туров красно-белые опережают «Рубин» и «Оренбург» лишь на три очка. Букмекеры уже подготовили не самую приятную линию для команды Доменико Тедеско.

«Спартак» вылетит в ФНЛ по итогам сезона-2019/2020 — коэффициент 30.00

Вероятность вылета «Спартака» в ФНЛ, по мнению аналитиков, составляет 3,33%. Удивительно, но шансы на чемпионство оцениваются в 33 раза ниже. У красно-белых впереди не самый сложный график, однако и простым его не назовёшь из-за истории личных встреч с большинством оппонентов:

20-й тур в гостях с «Динамо». В первом круге соперники сыграли вничью 0:0.

21-й тур дома с «Краснодаром». В первом круге «быки» победили со счётом 2:1.

22-й тур в гостях с «Оренбургом». В 2019 году коллектив Владимира Федотова переиграл «Спартак» в обоих официальных матчах.

23-й тур в гостях с «Арсеналом». У туляков в активе три победы подряд над красно-белыми.

24-й тур дома с «Уфой». В первом круге «Уфа» выиграла со счётом 1:0.

25-й тур в гостях с ЦСКА. В двух прошлых сезонах «армейцы» набрали очки в домашних поединках со «Спартаком».

26-й тур дома с «Тамбовом». В первом круге «волки» отправили в ворота Максименко два безответных мяча.

27-й тур дома с «Локомотивом». Сёмин постарается взять реванш у Тедеско за чувствительные 0:3, полученные прошлой осенью.

28-й тур в гостях с «Сочи». Лишь благодаря спорному голу Жиго на 93-й минуте «Спартак» дожал «барсов» в матче первого круга.

29-й тур дома с «Ахматом». В двух предыдущих сезонах РПЛ «Спартак» получил 1:2 и 1:3 в Москве от грозненцев.

30-й тур в гостях с «Рубином». Красно-белые ни разу не выиграли у казанцев за три последних матча.

Среди команд из нижней половины таблицы РПЛ у «Спартака» самый дорогой состав, а также талантливый и перспективный тренер. Но от красно-белых никогда не знаешь, чего ожидать. Команда Доменико Тедеско способна выиграть Кубок России и попасть в топ-6, однако и вылет в ФНЛ исключать не стоит.