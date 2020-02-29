«Йокерит» — «Локомотив». Прогноз: Ткачёв и Да Коста вдоволь пошумят в Хельсинки

В первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина «Йокерит» сыграет с «Локомотивом» 1 марта. Прогноз на матч от букмекерских контор неоднозначен — фаворитом идут хозяева. Встреча начнётся в 17:00 мск. В ставках на матч «Йокерит» — «Локомотив» команда Лаури Марьямяки котируется с коэффициентом 2.31. Победу команды Майка Пелино букмекеры оценивают коэффициентом 2.83.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Йокерит» — «Локомотив»

Букмекеры уверены, что матч плей-офф КХЛ «Йокерит» — «Локомотив» 1 марта получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.81, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.07. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 3.90.

Прогноз и анализ матча «Йокерит» — «Локомотив» (01.03.2020)

«Локомотив» сумел спасти сезон после провального старта. «Витязь» повалился после обменов лидеров в СКА, а «Торпедо» по традиции резко просело ближе к Новому году. В результате удалось занять шестое место в Западной конференции и избежать встречи с грандами в первом раунде Кубка Гагарина.

КХЛ. Прогноз на Кубок Гагарина — 2020: все пары 1/4 финала Запада, ставки на проход «Витязь» быстро отмучается, «Локомотив» зацепится, «Динамо» и «Спартак» будут долго выяснять лишнего.

Справедливости ради, «Йокерит» тоже чертовски хорош и опасен. Очень мощная атака (больше в регулярном чемпионате забил только ЦСКА), хороший вратарь Янис Калниньш, сильные спецбригады. 22,6% реализации лишнего — это второе место в КХЛ после, опять же, ЦСКА.



И всё же действующему обладателю Кубка Гагарина и СКА финны определённо уступают. Кроме того, на стороне ярославцев статистика очных встреч. В сентябре они получили от «шутов» по шапке на родном льду (1:4), да только было это ещё при Крэйге Мактавише, когда команда проигрывала все подряд.



А вот дальше ситуация наладилась. До окончания регулярного чемпионата соперники успели пересечься ещё пять раз. Результат интригующий — четыре победы «железнодорожников» при одном поражении в овертайме (3:4 ОТ). Две победы оказались разгромными — 4:1 и 5:0. https://www.championat.com/bets/article-3981841-khl-kubok-gagarina-kto-s-kem-igraet-raspisanie-kogda-nachnjotsja-kotirovki-bukmekerov.html



В общем, пугать подопечных Майка Пелино третьим клубом Западной конференции бессмысленно. Да и чужая площадка их едва ли смутит, поскольку в пяти последних поединках в Хельсинки «Локомотив» выиграл аж четыре раза. Это при том, что дома «Йокерит» традиционно хорош.



Напрягает подвешенная ситуация с вратарями «Локомотива», так как Илья Коновалов и Александр Лазушин не отличаются стабильностью. Тем не менее в заключительный месяц провалов стало заметно меньше. Да и лидеры получили дополнительный отдых, поскольку с «Витязем» ярославцы играли молодёжным составом.



Финны не склонны прижиматься к своим воротам и охранять курурузу, так что игра ожидается бойкая. Надо сказать, что пять из шести очных встреч в регулярном чемпионате оказались верховыми. Града голов не ждём, всё же на дворе плей-офф и цена ошибки поднялась. Но пять-шесть шайб вполне вероятны.

Мы бы выбирали между победой гостей с нулевой форой за 2.25, а также ставкой Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за мощный коэффициент 2.40. «Локомотив» знает подход к «шутам» и набрал хороший ход к концу регулярки. Есть все шансы добиться стратегического преимущества в первом же матче.

Прогноз и ставки на матч «Йокерит» — «Локомотив»

В пяти последних очных встречах «Локомотив» добыл четыре победы. Если брать только матчи в Хельсинки, расклад такой же: четыре успеха при одной неудаче. Финны редко шумят в плей-офф, а ярославцы определённо знают подход к сопернику. На наш взгляд, шансы на победу примерно равны, а потому логичнее играть по коэффициенту.



Ставка: победа «Локомотива» с нулевой форой за 2.25.