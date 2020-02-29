«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз: «волки» покажут Моуринью зубы во втором тайме

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги 1 марта «Тоттенхэм Хотспур» примет «Вулверхэмптон». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят явного фаворита: поставить на победу подопечных Жозе Моуринью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех команды Нуну Эшпириту Санту оценен букмекерами коэффициентом 3.12.

Букмекерские коэффициенты на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют лондонцы, сыграет коэффициент 1.34. Гол клуба из Вулверхэмптона доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон» (01.03.2020)

В прошлом туре «Тоттенхэм» прервал свою беспроигрышную серию из четырех матчей, по ходу которой добыл три победы и один раз скатал ничью. На пути к еврокубкам у подопечных Жозе Моуринью встал «Челси». Команда Фрэнка Лэмпарда владела инициативой и справедливо оставила «шпор» ни с чем (2:1).



А за матч до этого лилейно-белые встречались на своем поле с немецким «Лейпцигом» в плей-офф ЛЧ. Тут лондонцев тоже постигла неудача. Единственный гол с пенальти забил Тимо Вернер, обеспечив тем самым своей команде комфортное преимущество перед ответной игрой.



Только «шпоры» набрали ход, научились справляться без Гарри Кейна и добрались до пятой строчки в чемпионате Англии, как их снова постигла беда. В игре против «Астон Виллы», принесший победу на последних минутах, Сон Хын Мин получил перелом руки, и теперь сможет помочь своему клубу не скоро. Сейчас команда Жозе Моуринью занимает шестую строчку, имея в своем активе 40 очков.



«Вулверхэмптон» выступает в Лиге Европы, но делает это куда удачнее своего ближайшего оппонента. «Волки» прошли испанский «Эспаньол» по сумме двух матчей с общим счетом 6:3. Теперь им предстоит встретиться в одной восьмой финала с греческим «Олимпиакосом».



В АПЛ «бродяги» идут восьмыми. Однако отставание от «Манчестер Юнайтед», занимающего на данный момент пятую строчку, составляет всего два очка. Так что предстоящий матч с «Тоттенхэмом» будет интересен еще и с точки зрения положения дел в турнирной таблице.



Выделяется один тренд — «Вулверхэмптон» вторые таймы проводит намного лучше первых. Команда забила 27 из 38 своих голов именно после перерыва, а свои ворота на данном отрезке пропустила лишь 11 раз. Эти цифры и помогут нам в выборе ставки.



У «шпор» по пропущенным до и после перерыва баланс — по 18 мячей. Однако они девять раз доставали мяч из сетки ворот в интервале с 61 по 75 минуту. «Волки» в этот промежуток умудрились затолкать соперникам восемь голов.



Мы бы проверили гол «Вулверхэмптона» во втором тайме за коэффициент 2.03. Можно пойти дальше, рискнуть и поставить на гол любой команды в интервале с 61 по 75 минуту. Лилейно-белые оформили на этом отрезке семь мячей.

Логичной выглядит ставка «обе забьют». В последних четырех очных встречах команды обязательно друг другу забивали. Тем более, что букмекеры оценивают такой исход вполне годным коэффициентом 1.90. Почему бы и нет?

Прогноз и ставки на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон»

«Тоттенхэм» занимает шестую строчку и продолжает борьбу за еврокубки. «Вулверхэмптон», идущий восьмым, отделяет от лондонцев всего одно очко. Так что матч обещает быть интересным еще и с точки зрения положения в турнирной таблице.



Мы бы проверили гол гостей во втором тайме за коэффициент 2.03. Подопечные Нуну Эшпириту Санту после перерывов в 27 матчах забили 27 мячей. А подопечные Жозе Моуринью во втором тайме как раз-таки часто пропускают.



Ставка: гол «Вулверхэмптона» после перерыва за коэффициент 2.03.