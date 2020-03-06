«Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз: Алисон Бекер снова не сможет порадовать Клоппа «сухарём»

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги 7 марта «Ливерпуль» примет «Борнмут». Начало игры — в 15:30 мск. Эксперты в прогнозах считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Юргена Клоппа в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех команды Эдди Хау оценен букмекерами коэффициентом 13.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Борнмут»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьет команда из Ливерпуля, сыграет коэффициент 1.04. Гол клуба из Борнмута доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

Анализ и прогноз матча «Ливерпуль» — «Борнмут» (07.03.2020)

Непобедимый, казалось бы, «Ливерпуль» в предыдущем туре потерпел разгромное поражение от барахтающегося на дне турнирной таблицы «Уотфорда» (0:3). Мерсисайдцы по обыкновению забрали себе мяч (71% владения), однако показали, вероятно, худшую игру в сезоне.



Они ничего толком не создали впереди и чудовищно ошибались в обороне. «Уотфорд», напротив, умело использовал свои шансы: «шершни» нанесли 15 ударов по воротам Алисона Бекера (пять из которых пришлись в створ) против одного из семи ударов у «Ливерпуля».



Затем подопечных Юргена Клоппа выбил из Кубка Англии «Челси» (0:2). Красные имели небольшое преимущество, однако лондонцев несколько раз выручил вновь занявший место в воротах Кепа Аррисабалага. А команда Фрэнка Лэмпарда сумела конвертировать созданные моменты в голы. Во втором тайме у красных опять всё валилось из рук.



После оплеухи в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов от мадридского «Атлетико» (0:1) «Ливерпуль» будто подменили. Из трёх последующих матчей мерсисайдцы добыли лишь одну победу — над «Вест Хэмом» (на тот момент находившимся в зоне вылета). Причём красные пропустили два гола и проигрывали по ходу встречи. До этого момента в АПЛ больше одного раза поражал сетку их ворот лишь «Эвертон» в дерби.



Предстоящий соперник «Ливерпуля» «Борнмут» вновь скатился в зону вылета. В предыдущих трёх турах «вишни» набрали всего одно очко. Но тут стоит отметить, что поражения пришлись на «Бёрнли» (0:3), который выглядит очень хорошо, и на «Шеффилд Юнайтед» (1:2), который всерьёз претендует на еврокубки. Ничья (2:2) выпала на «Челси», еле унёсшего ноги из Борнмута.



Положение у подопечных Эдди Хау по-прежнему крайне тяжёлое. Ряд игроков травмирован, а спасаться от вылета необходимо любой ценой. Плотность турнирной таблицы даёт шансы сохранить прописку в АПЛ, поэтому проблем с мотивацией у игроков «Борнмута» быть не должно.



Тем более что «вишни» знают, как забивать фаворитам. В этом сезоне они забивали всем командам, занимающим со второго по восьмое место в чемпионате Англии. А «Челси» и «Манчестер Юнайтед» вовсе сумели обыграть. Мы бы проверили гол «вишен» за коэффициент 1.88.

В последних трёх играх подопечные Юргена Клоппа пропустили семь мячей при двух забитых. К тому же им уже в среду играть второй матч в плей-офф ЛЧ, поэтому, весьма вероятно, именитый немецкий тренер проведёт некоторую ротацию состава, ведь долгожданный титул уже никуда не денется. При этом фаворит рискует потерять в сыгранности, что только на руку «Борнмуту».

Прогноз и ставки на матч «Ливерпуль» — «Борнмут»

После игры с мадридским «Атлетико» «Ливерпуль» успел пропустить семь мячей. Мы бы проверили гол «Борнмута» за коэффициент 1.88. «Вишням» необходимы очки для выживания, поэтому проблем с мотивацией быть не должно. Да и играть с фаворитами они умеют: в этом сезоне «Борнмут» забил всем командам АПЛ, занимающим места со второго по восьмое.



Ставка: «Борнмут» забьёт за коэффициент 1.88.