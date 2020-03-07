«Челси» — «Эвертон». Прогноз: Лэмпард не сумеет выкрутиться в матче с мудрым Анчелотти

В матче 29 тура английской Премьер-лиги 8 марта «Челси» примет «Эвертон». Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko Спорт. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу подопечных Фрэнка Лэмпарда в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех команды Карло Анчелотти оценен букмекерами коэффициентом 4.25.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Челси» — «Эвертон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Челси» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют лондонцы, сыграет коэффициент 1.14. Гол ливерпульцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Анализ и прогноз матча «Челси» — «Эвертон» (08.03.2020)

Февраль для «Челси» получился насыщенным. Тут и огненная ничья с «Лестером» (2:2), и досадное домашнее поражение от «МЮ» (0:2), и справедливая победа над «шпорами» Жозе Моуринью (2:1). Лондонцы даже успели сыграть в одной восьмой финала Лиги Чемпионов против немецкой «Баварии». Правда, разгромно проиграли (0:3) на своём поле, шансы на проход дальше измеряются статистической погрешностью.

А в предыдущем матче подопечные Фрэнка Лэмпарда по делу вынесли из пятого раунда Кубка Англии сам «Ливерпуль» (2:0). Синие создали больше впереди и надежно сыграли в обороне. А вновь занявший место в воротах Кепа Аррисабалага несколько раз сильно выручил свою команду.

Сейчас «Челси» продолжает удерживать за собой четвертую строчку, набрав 45 очков. Но нестабильная игра клуба позволила соперникам подобраться. У «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптона» сейчас по 42 балла, а у «Тоттенхэма» и «Шеффилда» — по 40.

«Эвертон» занимает 11-е место с 37 очками в активе. За 10 игр под руководством именитого Карло Анчелотти команда проиграла лишь грозному «Манчестер Сити» и ожившему «Арсеналу». «Ириски» продолжают борьбу за еврокубки, отставая от зоны Лиги Европы на пять очков.

Отрыв не критичный, но конкуренция весьма солидная. А потому необходимо исправно побеждать. Тем более, что другого варианта прохода в еврокубки у них нет — из Кубка Англии их выбил «Ливерпуль» еще в начале января, а Кубок лиги уже разыгран.

«Эвертону» предстоит выезд в Лондон, и тут надо бы сказать, что гостевые встречи им даются с трудом. Однако «Челси», напротив, дома играет куда хуже, чем на выезде. Плюсом к этому идет то, что лондонцы сыграли на матч больше. Мы бы рассмотрели вариант Х2 за коэффициент 1.99.

Синие испытывают настоящий кадровый кризис. У вингера синих Каллума Хадсон-Одои случился рецидив травмы на тренировке, а Матео Ковачич в прошлой игре с «Ливерпулем» заработал проблемы с ахиллом. Также в лазарете находятся Лофтус-Чик, Пулишич, Канте и Абрахам. Не сможет помочь Лэмпарду и Жоржиньо из-за перебора карточек. Поэтому ставка на то, что «Эвертон» не проиграет, выглядит интересно.

Прогноз и ставки на матч «Челси» — «Эвертон»

И «Челси», и «Эвертону» необходимо набирать очки для участия в еврокубках. Однако в матче с «ирисками» у лондонцев не смогут сыграть сразу семь ключевых игроков. К тому же подопечные Фрэнка Лэмпарда на днях играли в Кубке, а потому команда Карло Анчелотти будет свежее. Можно проверить ставку Х2 за коэффициент 1.99.



Ставка: «Эвертон» не проиграет за коэффициент 1.99.