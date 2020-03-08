«Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз: Варди и Грилиш от души нагрузят вратарей

В матче 29-го тура английской Премьер-лиги 9 марта «Лестер Сити» примет «Астон Виллу». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу подопечных Брендана Роджерса в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех команды Дина Смита оценен букмекерами коэффициентом 7.70.

Букмекерские коэффициенты на матч «Лестер Сити» — «Астон Вилла»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Лестер Сити» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз матча «Лестер Сити» — «Астон Вилла» (09.03.2020)

«Лестер» проводит отличный сезон. 15 побед и восемь ничьих позволяют «лисам» с 50 очками замыкать тройку лидеров АПЛ. С первым местом всем всё давно уже ясно, а Лига чемпионов практически обеспечена. Конкуренты часто оступаются, так что шансы хороши.

Тем не менее февраль для подопечных Брендана Роджерса получился неудачным, а точнее — провальным. В четырёх матчах они набрали всего два очка из 12 возможных. При этом команда в прошлом туре умудрилась проиграть аутсайдеру чемпионата Англии «Норвичу» (0:1).

Из-за этого неудачного отрезка «Манчестер Сити», занимающий вторую строчку, убежал далеко вперед, а «Челси» подобрался почти вплотную. Поэтому «Лестеру» необходимо сейчас набирать очки, чтобы не иметь головной боли под конец сезона.

«Астон Вилла» проиграла три предыдущих тура и спустилась в зону вылета. Сейчас клуб из Бирмингема занимает 19-ю строчку в турнирной таблице, набрав 25 баллов. Но у «львов» есть ещё игра в запасе, да и отрыв от 16-го места составляет всего два пункта.

В прошлом своём матче команда Дина Смита боролась за трофей с «Манчестер Сити» в финале Кубка лиги. «Горожане» оказались сильнее, но смотрелись «львы» весьма достойно. Однако в целом игра бирмингемцев оставляет желать лучшего: в последних четырёх матчах они пропускали не меньше двух голов.

«Лестер» подойдёт к предстоящему матчу в оптимальном составе и выступит фаворитом. Ждём появления вернувшегося после травмы Ндиди и пропустившего два последних матча Джейми Варди. Английский нападающий давненько не радовал забитыми мячами и постарается отметиться.

«Астон Вилла» в стороне не останется. Новичок команды Мбвана Саматта забил дважды в пяти матчах с момента прибытия в стан клуба. В связке с капитаном Джеком Грилишом, который, к слову, в отличной форме, они едва ли оставят Каспера Шмейхеля без работы.

Можно рискнуть и проверить комбинированную ставку «обе забьют + ТБ 2.5 мяча» за коэффициент 1.99. «Львы» без боя не сдадутся, а «Лестер» захочет взять реванш за поражение в Кубке лиги. Да и к тому же статистика играет за нас: в последних шести противостояниях оба коллектива забивали друг другу.

Прогноз и ставка на матч «Лестер Сити» — «Астон Вилла»

У «лис» ожидается боевой состав: после травмы вернулись Ндиди и Варди. Последний, кстати, давненько не забивал и будет искать возможность отличиться. «Львы» в стороне не останутся: новичок команды Мбвана Саматта забил дважды в пяти матчах с момента своего прибытия и едва ли оставит без работы Шмейхеля. Мы бы рассмотрели вариант «обе забьют + ТБ 2.5 мяча» за коэффициент 1.99.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.99.