«Галатасарай» — «Бешикташ». Прогноз: пустые трибуны не помешают Фалькао в дерби Стамбула

В матче 26-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» примет «Бешикташ» 15 марта. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Галатасарая» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех «Бешикташа» оценён букмекерами коэффициентом 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Бешикташ»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции 15 марта «Галатасарай» — «Бешикташ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.78, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.08. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.56.

Анализ и прогноз матча «Галатасарай» — «Бешикташ» (15.03.2020)

Коронавирус согнул в бараний рог европейский футбол, но несколько стран продолжают держаться. Например, в Турции ближайший тур точно будет сыгран в полном объёме. Это обещает нам потрясающую вывеску «Галатасарай» — «Бешикташ»: сойдутся два стамбульских клуба с богатой историей противостояния. Хотя отношения с «Фенербахче» у хозяев более принципиальные.

Играть придётся без зрителей, что несколько уменьшает шансы «Галатасарая». Собственно, хозяева даже просили Турецкую футбольную федерацию перенести ближайшие матчи, чтобы сыграть с соседом при полных трибунах, пусть и сильно позже. Но получили отказ и подчинились решению чиновников.

Жёлто-красные недавно выдали серию из восьми побед подряд, за счёт чего резко улучшили положение и подтянулись к лидирующей группе. Вот только 8 марта они не сумели дожать в гостях «Сивасспор»: вели со счётом 2:1, пропустили после добивания с пенальти и ограничились ничьей с прямым конкурентом (2:2).

Эта осечка рискует дорого обойтись «львам». Теперь они занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от «Трабзонспора» и «Истанбула Башакшехир» на три очка. «Сивасспор» уступает «Галатасараю» только по дополнительным показателем и определённо рассчитывает ввязаться в распределение медалей.

Положение «Бешикташа» ещё печальнее. Даже попадание в зону еврокубков (для этого нужно попасть в топ-4) находится под большим вопросом. Сейчас команда занимает шестую позицию, до «Галатасарая» и «Сивасспора» шесть очков. Строго говоря, в случае поражения шансы на Лигу Европы станут минимальными. Девять очков отставания за восемь туров — это много.

Потому чёрно-белые будут предельно мотивированы. Проблема лишь в том, что состав у них несколько хуже, а главное — в гостях результаты необычайно слабы для топ-клуба. Всего 16 очков в 12 поединках на чужом поле, по данному показателю команда находится в самой середине чемпионата Турции.

Ключевой вопрос здесь — насколько отсутствие зрителей повлияет на обе команды. Всё же турецкий футбол без невероятно шумных болельщиков представить сложно. У «Галатасарая» тоже всё будет в порядке с мотивацией: дерби, плюс в случае второй осечки кряду зацепиться за титул будет крайне сложно.

Брать ли П1 за 1.99 — дело вкуса. Любопытное другое: в шести предыдущих очных встречах забивала строго одна из команд, причём в пяти случаях делала это один-два раза (плюс 3:0 в декабря 2018 года). И ещё — пять последних поединков «Галатасарая» и «Бешикташа» завершались в пользу хозяев поля.

Соответственно, вариант 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.96 с точки зрения статистики выглядит практически идеально. Хотя отсутствие зрителей и атмосфера тишины может нарушить общий расклад.

Прогноз и ставки на матч «Галатасарай» — «Бешикташ»

Игра состоится без зрителей, что наверняка повлияет на ход поединка. Зато пять последних поединков «Галатасарая» и «Бешикташа» завершались в пользу хозяев поля, а в шести предыдущих случаях забивала только одна из команд. Соответственно, самой логичной выглядит ставка 1Х через низ. Подстрахуемся на случай ничьей из-за отсутствия болельщиков.

Ставка: «Галатасарай» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.96.