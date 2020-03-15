Экспресс на матчи ФНЛ: «Текстильщик» — «Торпедо», «Балтика» — «Армавир», «Факел» — «Луч»

15 марта 2020 года состоятся матчи 27-го тура ФНЛ. В 17:00 мск начнутся три игры: «Текстильщик» — «Торпедо», «Балтика» — «Армавир» и «Факел» — «Луч». Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение «автозаводцам», балтийцам и воронежцам. Попробуем собрать интересный экспресс из ставок на эти матчи.

Прогноз и анализ матча ФНЛ «Текстильщик» — «Торпедо» (15.03.2020)

Весенняя часть сезона началась для «Торпедо» ровно так же, как и закончилась осенняя. То есть кошмарно. Для начала — тяжелейшее поражение от «Химок» в четвертьфинале Кубка России. 1:5 при ужасном качестве футбола и огромном количестве ошибок привели к вылету.



Дальше — больше. Подопечные Сергея Игнашевича умудрились потерять очки в Курске, хотя к 25-й минуте поединка с «Авангардом» вели со счётом 2:0 и имели несколько хороших возможностей забить третий. В итоге они пропустили два гола за минуту и ограничились ничьей (2:2), хотя вполне могли и проиграть.

Положение в турнирной таблице ухудшается — «Ротор» и «Химки» опережают «автозаводцев» на одно очко, а сзади уже подпирает «Чертаново». Впереди игра с предпоследним клубом ФНЛ — «Текстильщиком», который набрал скромнейшие 18 очков в 26 турах.



Состав у клуба из Иваново, конечно, весьма скромный, зато опытнейший тренер Сергей Павлов своё дело знает. 9 марта удалось прервать набрать одно очко, скатав ничью со «Спартаком-2» (1:1). При этом единственный гол красно-белые забили со стандарта.



Лёгкой жизни у чёрно-белых тут точно не будет, но преимущество в исполнительском мастерстве наверняка скажется. Не ответить на разгромное поражение от «Химок» и безвольную ничью с «Авангардом» команда с амбициями просто не может, болельщики этого не поймут. Возьмём П2 за 1.64.

Прогноз и анализ матча ФНЛ «Балтика» — «Армавир» (15.03.2020)

Этот матч пройдёт без зрителей из-за угрозы коронавируса. Руководство «Балтики» накануне призвало приостановить чемпионат России, но матчи 27-го тура ФНЛ должны состояться в полном объёме, после чего руководство лиги примет решение о дальнейшей судьбе первенства.



Обе команды находятся в середине турнирной таблицы. Калининградцы всерьёз рискуют доиграть сезон без каких-либо амбиций. Восьмое место в ФНЛ, до зоны стыковых матчей — 11 очков, до зоны вылета — 14. Забраться в топ-4 будет невероятно сложно, а упасть на дно — тем более.



«Армавир» вполне успешно борется за выживание: 30 очков, четыре балла запаса от зоны вылета. Первая игра весной получилась тяжелейшей, подопечные Арсена Папикяна с трудом одолели замыкающий таблицу «Факел» (1:0). Победа могла бы даться гораздо проще, но с 45-й минуте пришлось действовать в меньшинстве.



Состав у «Балтики» чуть сильнее, плюс родное поле (пусть и без поддержки болельщиков). Обе команды низовые: меньше «Армавира» забили только три команды из зоны вылета, но и хозяева в большинстве случаев ограничиваются одним-двумя мячами. «Обе забьют — нет» за 1.65 смотрится нормально.

Прогноз и анализ матча ФНЛ «Факел» — «Луч» (15.03.2020)

Обе команды располагаются в нижней половине таблицы. У «Факела» положение совсем печальное: всего 16 очков, от спасительной 15-й строчки отделяют 11 пунктов. Хотя все, конечно, прекрасно помнят, что финишировать в зоне вылета ФНЛ и вылететь — это совсем не одно и то же.

В прошлом туре подопечные Владимира Бесчастных не смогли забить «Армавиру» на своём поле, хотя целый тайм играли в большинстве. Создали достаточно, а вот реализация подвела. Теперь предстоит принимать «Луч», который в последнее время приободрился.



Осеннюю часть сезона дальневосточники закрыли двумя выездными победами над «Спартаком-2» и «Торпедо», а 9 марта выстояли в гостях у «Чайки» (1:1). Физическое состояние команды пока определённо оставляет желать лучшего, в последние 20-25 минут футболисты ощутимо подсели и прижались к воротам.



Тем не менее Валерий Петраков своё дело знает. Опыт тренера рискует оказаться в этой встрече ключевым фактором. Мы бы выбирали между двумя вариантами — классической ставкой Х2 за 1.66 и ставкой «гости забьют» за 1.56. «Факел» пока выглядит совсем печально.



Экспресс на матчи ФНЛ 15 марта с общим коэффициентом 4.49.



Выбор №1: победа «Торпедо» за 1.64.



Выбор №2: обе забьют в матче «Балтика» — «Армавир» — нет за 1.65.



Выбор №3: «Луч» не проиграет за 1.66.



Общий коэффициент = 4.49.