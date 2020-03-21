Статистический прогноз: «Реал Эстели» — «Реал Мадрис», матч чемпионата Никарагуа

В матче 10-го тура Клаусуры чемпионата Никарагуа 22 марта «Реал Эстели» примет «Реал Мадрис». Начало игры — в 04:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают явным фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.80.

Букмекерские коэффициенты на матч «Реал Эстели» — «Реал Мадрис»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Никарагуа «Реал Эстели» — «Реал Мадрис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Анализ и прогноз матча «Реал Эстели» — «Реал Мадрис» (22.03.2020)

Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать футбольное первенство, хотя накануне здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры пока не планируют, зато они проходят при пустых трибунах.



Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф четырех лучших команд в течение двухматчевого полуфинала и последующего финала.



По результатам соревнования определяется чемпион страны и представители Никарагуа в Лиге чемпионов КОНКАКАФ и Кубке УНКАФ. В конце последняя команда сводной таблицы обеих частей сезона вылетает в Сегунду.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа

«Реал Эстели» по результатам Апертуры вышел в финал, где по сумме двух матчей обыграл «Дирьянхен» с общим счётом 2:1. Сейчас, в Клаусуре, команда занимает третью строчку, набрав 17 очков. Отрыв от лидирующего «Дирьянхена» составляет три пункта, а потому борьба за выход в плей-офф идёт полным ходом.



«Реал Мадрис» по итогам первого регулярного сезона занял девятое место, в 18 турах заработав всего 19 баллов. В Клаусуре результат на данный момент немногим лучше: та же предпоследняя позиция и семь очков. Однако плотность таблицы позволяет претендовать на места повыше.

Форма команд

«Поезд севера» за девять матчей в Клаусуре одержал пять побед, скатал две ничьи и дважды проиграл. На последние пять игр пришлись две победы, одно поражение и эти самые две ничьи. Стоит отметить, что проиграл «Реал Эстели» мощному «Дирьянхену» (0:2), а вничью сыграл с неоднозначным «Хувентусом Манагуа» (0:0) и «Вальтером Ферретти» (0:0), который по итогам Апертуры занял первое место.



А вот «Реал Мадрис» чем-то подобным похвастаться не может. За девять туров он одержали всего две победы и выдал одну ничью. Примечательно, что в предыдущих пяти играх клуб заработал всего один балл.

Личные встречи

Тут преимущество полностью на стороне «поезда севера». В восьми из 11 последних матчей сильнее оказывался «Реал Эстели», две победы на счету «Реала Мадриса» и лишь однажды команды расходились миром. Стоит отметить, что в последних шести матчах, когда «Реал Эстели» побеждал, «Реал Мадрис» не мог забить.



Также стоит принять факт, что «поезд севера» в трёх из четырех домашних играх забивал больше трёх мячей. Команда сейчас в хорошей форме, а потому справедливо выступит фаворитом. Мы бы выбирали между П1 «всухую» за коэффициент 1.86 и ИТБ1 2.5 мяча за коэффициент 2.14.

Ставка на тоталы и форы

За девять туров в Клаусуре «Реал Эстели» успел наколотить 16 голов. А у «Реала Мадриса» одна из худших обороны в Примере Никарагуа — 12 пропущенных (чемпионат в этой стране не особенно результативный). При таких раскладах есть смысл рассмотреть ТБ 2.5 мяча за приемлемый коэффициент 1.72.



Интересным также выглядит П1 с форой (-1.5) за коэффициент 1.82. В последних трёх матчах «поезд севера» оформил семь мячей. Едва ли один из аутсайдеров сможет стать серьёзным препятствием.

Прогноз и ставки на матч «Реал Эстели» — «Реал Мадрис»

«Реал Эстели» находится в хорошей форме и выступит фаворитом. За девять туров в Клаусуре команда забила 16 голов, а пропустила всего шесть. Едва ли предпоследний клуб турнира «Реал Мадрис» сумеет оказать серьёзное сопротивление в предстоящем матче.



Ставка 1: «Реал Эстели» победит всухую за коэффициент 1.86



Ставка 2: победа «Реал Эстели» с форой (-1.5) за коэффициент 1.82.