«Городея» — «Динамо Мн». Прогноз: Сергей Гуренко продолжит исправлять ошибки

«Городея» примет «Динамо Мн» в матче четвертого тура Высшей лиги Беларуси 11 апреля, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех хозяев оценен букмекерами коэффициентом 5.05.

Букмекерские коэффициенты на матч «Городея» — «Динамо Мн»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.72. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23.

Анализ и прогноз матча «Городея» — «Динамо Мн» (11.04.2020)

«Городея» в предыдущем туре набрала первые очки в нынешнем сезоне Высшей лиги Беларуси. На выезде была обыграна скромная «Белшина» (1:0). Единственный (и, к слову, первый за три тура) мяч команды забил вышедший на замену защитник Лазар Сайчич.

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До этого клуб из одноимённого города встречался с «Витебском» (0:1) и с солигорским «Шахтёром» (0:2). Матч в Витебске получился непростым: на 20-й минуте после одной из атак хозяев гол в свои ворота забил Дмитрий Игнатенко. Перед самым перерывом «северяне» остались в меньшинстве, но отыграться за целый тайм «Городея» так и не смогла.



Встреча с «горняками» прошла в родной Городее. Уже с первых минут «сахарники» были вынуждены обороняться и на 32-й минуте даже получили пенальти в свои ворота (который, правда, реализован не был). Такой футбол закономерно привёл к пропущенным голам, а создать что-то серьёзное впереди у городейцев возможности не представлялось.



Минское «Динамо», как ни странно, в последней игре тоже набрало первые очки. На своём поле команда одержала верх над «Торпедо»-БелАЗ (2:0). Счёт мог стать куда больше, но минчане растранжирили несколько убойных моментов.

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До этого бело-синие встречались с новичком элитного дивизиона «Рухом» (0:1) и бойкими соседями из «Минска» (2:3). В матче с дебютантом Высшей лиги «Динамо» владели инициативой всю игру, но единственный гол с углового забили брестчане. Спасти положение у минчан за оставшееся время не вышло: где-то подводила реализация, где-то соперника выручал голкипер.



В минском дерби «динамики» полностью провалили старт игры и к перерыву горели 0:3. Во втором тайме подопечные Сергея Гуренко умудрились отквитать два мяча, оставшись в меньшинстве. А при доле везения могли даже спасти матч, но не хватило совсем чуть-чуть.



Теперь «Динамо» предстоит выезд в Городею. А статистика личных встреч говорит, что простыми для минчан игры с «сахарниками» не получаются. Всего соперники встречались друг с другом девять раз: четыре победы за сине-белыми, три — на счету городейцев. Плюс два мирных исхода.

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Однако по сравнению с прошлым сезоном «Городея» выглядит неважно. Тогда команда заняла седьмую строчку в турнирной таблице и выступала достойно, а сейчас у неё явные проблемы с созданием. Лишь один гол в трёх матчах — результат откровенно слабый.

«Динамо» же, кажется, начинает потихоньку оживать. Несмотря на то, что атака клуба до сих пор разбрасывается моментами, всё чаще таковые конвертируются в забитые мячи (уже четыре за последние две игры). Мы бы рискнули и проверили лобовую победу гостей за коэффициент 1.88. На данный момент они выглядят предпочтительнее.

Прогноз и ставки на матч «Городея» — «Динамо Мн»

Обе команды в предыдущем туре добыли свои первые очки: «Городея» в матче со скромной «Белшиной», «Динамо» — с крепким «Торпедо»-БелАЗ. Однако на данный момент предпочтительнее выглядят бело-синие, они забили четыре мяча в последних двух играх и начинают потихоньку оживать после неубедительного старта. Мы бы проверили их победу с коэффициентом 1.88.



Ставка: «Динамо Мн» победит за коэффициент 1.88.