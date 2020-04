Ninjas in Pyjamas — Team Unique. Прогноз: российской команде терять уже нечего

13 апреля Team Unique и Ninjas in Pyjamas сыграют в пятом туре на ESL One Los Angeles 2020. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты считают фаворитом Ninjas in Pyjamas. Их победа оценена в коэффициент 1.24. На успех Team Unique предлагается поставить с коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Ninjas in Pyjamas — Team Unique

Букмекеры уверены, что в матче будет сыграно менее трёх карт: на успех Ninjas in Pyjamas со счётом 2:0 предлагается поставить с коэффициентом 1.87, а со счётом 2:1 — с коэффициентом 3.15. Победа российской команды со счётом 2:0 оценена коэффициентом 7.77, а со счётом 2:1 — коэффициентом 5.20. Котировки на количество карт в матче следующие: на тотал карт меньше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.62, на тотал карт больше 2.5 — с коэффициентом 2.15.

Анализ и прогноз матча Ninjas in Pyjamas — Team Unique

Команды провели на турнире восемь матчей, в семи из которых было сыграно больше двух карт. Ninjas in Pyjamas одолели Alliance и NAVI по 2:1, но уступили Team Secret (0:2) и Chicken Fighters (1:2). Team Unique проиграла NAVI, Team Spirit и Alliance по 1:2, но победил Team Liquid 2:1.

Прогноз и ставки на матч Ninjas in Pyjamas — Team Unique

Игроки Team Unique не проиграли ещё ни одного матча со счётом 0:2. С высоким коэффициентом 2.15 возьмём тотал карт больше 2.5.



Ставка: тотал карт больше 2.5 за 2.15.