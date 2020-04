NewBee — EHOME. Прогноз: аутсайдер не сможет прийти в себя после трёх поражений всухую

24 апреля NewBee и EHOME сыграют в четвёртом туре второго сезона China Dota2 Professional. Начало матча — в 14:00 мск. Букмекеры считают, что шансы команд на успех примерно равные. Коэффициент на победу NewBee — 1.83. Успех EHOME оценён коэффициентом 1.87.

Коэффициенты букмекеров на матч NewBee — EHOME

Победа NewBee со счётом 2:0 оценена коэффициентом 3.25, а со счётом 2:1 — 3.55. На выигрыш EHOME всухую можно поставить за 3.30, а на трёх картах — за 3.55. Букмекеры считают, что победитель будет определён по итогам двух карт: на тотал меньше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.76, на тотал больше 2.5 — за 1.94.

Анализ и прогноз матча NewBee — EHOME (24.04.2020)

NewBee — один из трёх китайских коллективов, выигравших The International. В 2019 году китайский состав не сумел отобраться на главный ивент, поэтому организация временно взяла под свои знамёна североамериканский состав. CCnC и компания не добилась выдающегося результата на турнире, заняв 9-12-е место и сотрудничество не продолжили.



Уже в конце сентября NewBee собрал новый китайский состав. Выдающихся результатов текущий ростер не демонстрировал долгое время. На ESL One Los Angeles 2020 Online команда была уже третьей, а на JJB Spring Cup — первой.



EHOME в последний раз занимала призовое место на крупном турнире ровно год назад. На OGA Dota PIT Minor 2019 команда была второй. Отсутствие результатов не позволило финишировать в ТОП-12 таблицы DPC и получить прямой пропуск на The International 2019. В квалификациях команда не выдержала конкуренции со стороны CDEC Gaming и Royal Never Give Up, которые переиграли EHOME в финальных раундах плей-офф.



EHOME неудачно начала сезон, уступив в финальном матче за слот на ESL One Hamburg команде Invictus Gaming. Во второй половине осени команда заняли третье место на Battle of Dawn и первое на Hainan Master Cup.

После 9-12-го места на MDL Chengdu Major коллектив покинули игроки кор-позиций: vtFαded и 897, а на их место подписали Sylar и NothingToSay. Опыт Sylarа и индивидуальный скилл NothingToSay не помогли быстро улучшить результаты. Однако недавние успехи в виде третьего место на ESL One Los Angeles 2020 — Online и четвертого на CDA League говорят о прогрессе. Возьмём EHOME с форой (+1.5) за 1.29.

Прогноз и ставки на матч NewBee — EHOME

Выделить фаворита матча непросто. В 2020 году команды провели две очные встречи, в которых победитель определился по итогам трёх карт. На фоне улучшения результатов обоих коллективов в серии последних турниров ожидаем упорную борьбу в очередном очном противостоянии, поэтому ставка на EHOME с форой (+1.5) выглядит вполне играбельно.



Ставка: EHOME с форой (+1.5) за 1.29.