Статистический прогноз: «Манагуа» — «Вальтер Ферретти», ставка на матч в Никарагуа

29 апреля в ответном матче полуфинала плей-офф Клаусуры чемпионата Никарагуа «Манагуа» примет «Вальтер Ферретти». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.10.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Никарагуа «Манагуа» — «Вальтер Ферретти»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Никарагуа 29 апреля «Манагуа» — «Вальтер Ферретти» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.53, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.52. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.
Анализ и прогноз матча «Манагуа» — «Вальтер Ферретти» (29.04.2020)
Гордое государство в Центральной Америке не стало останавливать чемпионат, хотя во второй половине марта здесь был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Переносить игры не стали, однако они проходят при пустых трибунах. Никарагуа наряду с Беларусью, Туркменией и Тайванем — последние оплоты в мировом футболе.
Чемпионат Никарагуа играется в двух частях: Апертура (с августа по ноябрь) и Клаусура (с января по май). За каждым из регулярных сезонов следует плей-офф. Два лучших клуба попали в полуфинал, а ещё четыре коллектива разыграют две оставшиеся путёвки в четвертьфиналах.
Положение команд в турнирной таблице чемпионата Никарагуа
Регулярный чемпионат Клаусуры завершён. «Магануа» и «Реал Эстели» финишировали в топ-2, получив прямые путёвки в полуфинал. Через четвертьфинальные стыки к ним присоединились ещё два клуба — «Вальтер Ферретти» и «Дирьянхен». Первые полуфинальные матчи уже сыграны, настало время ответных поединков.
«Манагуа» с большим отрывом выиграл регулярный чемпионат Клаусуры: 42 очка в 18 турах, семь баллов от ближайшего преследователя. «Вальтер Ферретти» без особых проблем замкнул топ-4: 30 очков, итоговая позиция была ясна ещё перед последним туром.
Первый матч полуфинала
Первая встреча получилась довольно закрытой и завершилась нулевой ничьей, а потому цена гола будет высочайшей. Игра прошла с минимальным преимуществом «Манагуа» по владению мячом (53 на 47), однако опасных моментов было немного. «Вальтер Ферретти» имел много стандартов, но так и не смог выжать из них что-то стоящее.
На своём поле территориальное преимущество «Манагуа» должно оказаться ещё выше. «Вальтер Ферретти» — самая зрелищная команда страны по итогам регулярного чемпионата, в 18 встречах с её участием было забито 49 голов. И всё же лезть на рожон в логове фаворита она вряд ли рискнёт.
Личные встречи
Тут всё просто: «Манагуа» в последнее время кошмарно играет с «Вальтер Ферретти» в родных стенах. В пяти предыдущих поединках удалось добыть всего одну победу, да и ту со счётом 1:0 благодаря голу в концовке. Дважды сильнее оказались гости, а ещё в двух случаях соперники разошлись миром.
В общем, проверить Х2 за мощный коэффициент 2.21 вполне можно. Логика простая: если «Вальтер Ферретти» забьёт, хозяев устроит только победа, а потому им придётся действовать с оглядкой на свои ворота. Одна ошибка может обойтись очень дорого.
Ставки на тоталы и форы
При таких раскладах вероятен аккуратный дебют, так что ничья в первом тайме за 2.02 смотрится неплохо. Букмекеры прекрасно понимают, что из-за высокой значимости матча голов вряд ли будет много, а потому на тотал меньше 2.5 мяча дают скромный коэффициент 1.52. Любителям рисковать стоит подумать о варианте Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.52.
Прогноз и ставки на матч «Манагуа» — «Вальтер Ферретти»
Первый матч завершился нулевой ничьей, а потому многое зависит от того, кто сумеет открыть счёт. Результативная ничья будет в пользу «Вальтер Феррети», а ведь статистика выездов у них замечательная. В пяти предыдущих гостевых поединках с «Манагуа» они уступили лишь однажды, да и то со счётом 0:1.
Ставка №1: «Вальтер Ферретти» не проиграет за 2.21.
Ставка №2: ничья в первом тайме за 2.02.
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