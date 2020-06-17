«Арминия» — «Дармштадт». Прогноз: Бундеслига, встречай первого новичка!

18 июня «Арминия» сыграет с «Дармштадтом» в матче 32-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 21:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Арминии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Дармштадта» оценён букмекерами коэффициентом 4.00.
Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Арминия» — «Дармштадт»
Букмекеры не уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 18 июня «Арминия» — «Дармштадт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.90. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.
Анализ и прогноз матча «Арминия» — «Дармштадт» (18.06.2020)
Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Шесть туров после возобновления уже остались позади, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь плотный, завершение сезона всё ближе.
32-й тур закроется в четверг двумя матчами, после чего турнир возьмёт пару дней на передышку. Наиболее поздний из них состоится в Билефельде, где местная «Арминия» примет «Дармштадт». Собственно, это центральный поединок всего тура, поскольку речь идёт о двух представителях топ-5.
Хозяева уже обеспечили себе путёвку в элитный дивизон. Они единолично возглавляют турнирную таблицу второй Бундеслиги, набрав 61 очко в 31 встрече. Отрыв от идущего вторым «Гамбурга» составляет семь пунктов, но преследователь провёл на одну игру больше и уже ни при каких обстоятельствах не сможет опередить лидера.
Накануне «динозавры» потеряли очки в родных стенах со скромным «Оснабрюком» (1:1), а потому теперь сине-чёрные могут играть в своё удовольствие. Для того, чтобы гарантировать себе первую позицию, достаточно набрать одно очко. Тогда замыкающий тройку «Штутгарт» потеряет даже теоретические шансы стать лучшим.
Скорее всего, никаких проблем с этим не возникнет. Дело в том, что «Арминия» потерпела предыдущее поражение аж в прошлом году, получив 0:3 на выезде от «Санкт-Паули». Беспроигрышная серия достигла 13 матчей, хотя после выхода с карантина ничьих стало многовато.
В четырёх случаях из шести был зафиксирован мирный исход, а «Хольштайн» удалось одолеть благодаря голу на 92-й минуте (2:1). Единственная однозначная победа состоялась в минувшем туре над дрезденским «Динамо» (4:0), но это абсолютно худший клуб второй Бундеслиги, который с огромной долей вероятности вылетит в третий дивизион.
А вот «Дармштадт», похоже, задачу на сезон не выполнит. Слишком многое было потеряно на старте сезона, когда в девяти турах состоялась всего одна победа. Затем результаты наладились, однако конкуренты ушли далеко. Сейчас «лилии» замыкают топ-5, сохраняя призрачные шансы на повышение в классе.
Строго говоря, для этого нужно одержать три победы из трёх возможных и надеяться, что как минимум два из трёх прямых конкурентов станут повально терять очки. Верится в подобное с трудом, к тому же в заключительном туре «Дармштадту» предстоит визит в Штутгарт, а швабы великолепны в родных стенах.
А вообще гости находятся в неплохой форме. Три победы и 10 очков в пяти предыдущих турах при 11 забитых голах. Правда, статистика очных встреч совсем грустная: в четырёх последних случаях «Арминия» оказалась сильнее, лишь однажды отличившись меньше двух раз. От этого и оттолкнёмся.
Хозяева решили задачу на сезон и могут позволить себе играть в удовольствие, а «лилии» выдали верх в четырёх из пяти последних турах. На наш взгляд, проблем с голами тут возникнуть не должно. Мы бы выбирали между классическими ставками — обе забьют за 1.83 и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.
Прогноз и ставка на матч «Арминия» — «Дармштадт»
«Арминия» после потери очков «Гамбургом» гарантировала себе выход в элитный дивизион, а «Дармштадт» практически потерял шансы на повышение в классе. В таких условиях команды могут не думать об обороне и сыграть в своё удовольствие. На наш взгляд, футбол получится зрелищным и результативным, а планка тотала не устоит.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.00.
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