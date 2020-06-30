Два суперматча в один день!

ЦСКА — «Спартак» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 30 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 30 июня.

На что ставить в футболе 30 июня

После сегодняшнего дня мы точно сможем сказать, что РПЛ вернулась! Нас ждёт «дерби всея Руси» ЦСКА – «Спартак». Начнётся оно в 20:30. У ЦСКА вернулся Гончаренко, «Спартак» после рестарта показывал неплохой футбол, да и вообще красно-белые рвутся в еврокубки. Будет жарко!

Кроме того, сегодня «Локомотив» примет «Крылья Советов», которыми рулит теперь не Миодраг Божович, а Андрей Талалаев. Начало этой встречи – в 18:30 мск.

На вторник запланирована ещё одна громкая вывеска. В матче испанской Примеры «Барселона» сыграет с «Атлетико». Каталонцам нельзя терять очки, иначе «Реал» может убежать от них. Но и парни Диего Симеоне сдаваться не намерены, они ведут борьбу за Лигу чемпионов. Эта игра начнётся в 23:00. Ещё в Испании Фёдор Смолов со своей «Сельтой» проведёт выездной матч против «Мальорки» (20:30), а «Леганес» сыграет с «Севильей» (начало также в 20:30).

Один матч состоится в АПЛ. «Брайтон» после домашней победы над «Арсеналом» постарается огорчить ещё и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток в этом матче раздастся в 22:15.

В Италии свои очередные матчи проведут лидеры. «Лацио» предстоит гостевой поединок против «Торино», а «Ювентус» отправится в Геную, где сыграет против «Дженоа». Отрыв туринцев от римлян весьма комфортный – 7 очков. Посмотрим, изменится ли он после этих игр.

Кроме того, можно сделать ставки на матчи высших дивизионов чемпионатов Австрии, Швейцарии, Румынии, Хорватии, Черногории, Эстонии.

А если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 30 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 30 июня

Сегодня мы узнаем чемпиона Испании по баскетболу. В 21:00 начнётся встреча «Барселоны» и «Басконии». Каталонцы – фавориты, но баски во главе с Торнике Шенгелией постараются украсть титул. Это точно будет интересно. Возобновляется чемпионат Греции по волейболу. Правда, с участием всего четырёх команд. В полуфиналах они сыграют до двух побед. Первый матч «Олимпиакоса» и «Фоиникаса» начнётся в 19:00 мск.

В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.

В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей!

В Великобритании, Франции и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Да, это выставочные матчи, но зарубы там порой похлеще, чем на турнирах «Большого шлема»! Да и ставки на эти поединки букмекеры с удовольствием принимают.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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