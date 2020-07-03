«Атлетико» — «Мальорка» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 3 июля

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днём матчей всё больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 3 июля.

На что ставить в футболе 3 июля

Практически все топовые футбольные чемпионаты уже вошли в ритм и сегодня берут паузу. Сыграют только «Атлетико» и «Мальорка» в Испании, начало этой игры в 23:00 мск.



Все позабыли о чемпионате Беларуси, а там начинается второй круг. «Славия» примет «Слуцк», оставшийся без тренера, эта встреча начнётся в 17:00. Кроме того, «Смолевичи» примут брестское «Динамо». Действующий чемпион просил перенести матч, в команде вспышка коронавируса, но АБФФ отказала клубу. Каким будет состав брестчан и результат матча – посмотрим.



Кроме того, можно сделать ставки на матчи высших дивизионов чемпионатов Португалии, Дании, Польши, Турции, Украины, Болгарии, Румынии, Словении. А если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 3 июля

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 3 июля

В чемпионате Греции по волейболу продолжается «Финал четырёх». В первом матче полуфинальной серии ПАОК отыгрался с 0:2 по сетам у «Панатинаикоса» и повёл в серии. Сегодня – второй матч! Начало в 19:00 мск.



В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки. В Австрии начали чемпионат по пляжному волейболу, в субботу куча матчей!



В Великобритании, Франции и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Да, это выставочные матчи, но зарубы там порой похлеще, чем на турнирах «Большого шлема»! Да и ставки на эти поединки букмекеры с удовольствием принимают.

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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